Альфа-Банк в Нижнем Новгороде представил проект "Midnight Opera" Культура и отдых

Альфа-Банк в Нижнем Новгороде представил проект "Midnight Opera". Как рассказали в пресс-службе банка, клиенты услышали рок хиты не только в классической обработке симфонических инструментов, но и в оперном исполнении солистов Мариинского театра. Единственный в России проект "DrumSoprano" от солистов театра "Midnight opera" меняет представление об опере.

Сотрудничество Альфа-Банка с проектом "Midnight opera" продолжается более шести лет. За это время клиенты банка в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Омске и многих других городах получили возможность наслаждаться высоким искусством на расстоянии вытянутой руки.

Основатель проекта Анастасия Максимова — российская оперная певица и музыкальный продюсер. Создатель саундтреков к известным российским фильмам, а также автор текстов для российских эстрадных исполнителей.

"Мы стараемся поддерживать исключительно профессиональный уровень исполнения. У нас работают только солисты Мариинского театра и иногда Большого театра. Это профессиональные оперные исполнители, которые очень плотно задействованы в спектаклях по всему миру. Но, в отличие от других коллег, солисты Midnight opera – это люди, которые смогли переступить грань: сойти со сцены и полностью отдаться зрителю и пересмотреть классический репертуар. И тут на первый план выходит искренность и полная отдача своему делу. Если у тебя глаз не горит, от тебя не идёт мощная энергетика, зритель это почувствует и просто не примет тебя. Проект "Midnight opera" – это еще и отличная актерская школа. В камерной обстановке не может быть фальши и обмана. И даже потом, когда ты вновь выходишь на большую сцену с софитами, у тебя уже совершенно другое восприятие. Наладить связь со зрителем, завладеть его вниманием и покорить его сердце можно только, если отдаешься без остатка. В Нижнем это случилось!", – поделилась своими впечатлениями Анастасия Максимова.

"Традиционно для клиентов и партнеров банка мы организовываем театральный проект – яркое событие для нижегородской земли. Второй год подряд к нам приезжает "Midnight Opera". Но если в прошлом году это была опера в необычном формате, то в этот раз нижегородцы впервые получили возможность услышать классику рока в исполнении звезд мировой оперной сцены. Я уверена, что эксперимент пришелся по вкусу нашим гостям, и "Midnight Opera" стала одним из самых ярких культурных событий города", – отметила региональный управляющий Нижегородского филиала Альфа-Банка Наталья Рыжова.

Альфа-Банк придает большое значение участию в культурных проектах, поэтому на протяжении своей почти тридцатилетней истории было реализовано большое количество ярких культурных событий. Это и фестиваль современной музыки Alfa Future People в Нижнем Новгороде; в Новосибирске Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Победа", который собирает поклонников музыки самых разных жанров — от джаза до хорошей российской поп-музыки уже на протяжение одиннадцати лет. В театральном мире банк поддерживал "Гоголь-Центр", большой проект с Кириллом Серебренниковым; организовал первые масштабные гастроли московского театра "Практика". В Екатеринбурге в 2018 году при поддержке Альфа-Банк организована выставка "Дар Казимиры Басевич музеям России" с демонстрацией картины "Купание красного коня". В 2019 году Альфа-Банк стал генеральным партнером премьеры грандиозного новаторского шоу "Сны Спящей красавицы", который прошел в восьми городах России.