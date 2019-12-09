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Общество

"ТНС энерго НН" провело "деловые игры" для студентов ННГАСУ

10 декабря 2019 13:19  [48] Общество

"ТНС энерго НН" провело "деловые игры" для студентов ННГАСУ в рамках проекта "Школа ЖКХ". В пресс-службе компании отметили, что Ппартнерами проекта, как неделей ранее, выступили ресурсоснабжающие и домоуправляющие организации города, а также АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Специалисты "ТНС энерго НН" подготовили для студентов непростые, но интересные "билеты" с задачами, которые помогут молодым людям разобраться в вопросах ЖКХ.

"Далеко не все ребята имеют представления о системе ЖКХ. Сегодня было много информации, задания встречались сложные. Приходилось просить помощь у экспертов ресурсных компаний. Мне понравилось участвовать, потому что задачки в билетах развивают логику и интеллект!" - поделилась впечатлениями участница деловой игры Арина Борунова.

Студентов ННГАСУ распределили на четыре команды, в каждую из которых вошли до 15 человек. Команды приняли участие в увлекательном квесте — молодые люди узнали, как проводить общее собрание жильцов, организовать выборы председателя, подготовить необходимые документы, как "прочитать" квитанцию, что делать, если в квартире или районе отключили электричество, зачем на приборе учета нужна пломба, как снять и передать показания электросчетчика и многое другое.

"Данный проект поможет сформировать у молодых людей первоначальные знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства и грамотного энергопотребления. Деловые игры в развлекательной, ненавязчивой форме научили ребят ориентироваться в различных житейских ситуациях, ведь тема ЖКХ касается каждого независимо от возраста", - рассказала начальник отдела по работе с общественностью ПАО "ТНС энерго НН" Татьяна Морель.

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