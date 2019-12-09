"Транснефть-Верхняя Волга" направила на охрану труда и здоровье персонала более 262 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году направило на реализацию мероприятий по охране труда и сохранению здоровья персонала свыше 262 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в числе основных мероприятий – контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение персонала спецодеждой, а также современными средствами защиты и приспособлениями для безопасного производства работ.

Также компания организовала теоретическое и практическое обучение в области охраны труда для 1149 работников, имеющих право производства работ повышенной опасности. Кроме того, были проведены более 5 тысяч периодических медицинских осмотров и вакцинация 1,9 тысяч работников.

Во всех филиалах "Транснефть-Верхняя Волга" регулярно проводит профилактические и тематические мероприятия: "День охраны труда", конкурсы по охране труда. Целью этих мероприятий является привлечение внимания работников к необходимости исполнения нормативов системы управления охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда, а также повышение уровня культуры производства.

В 2019 году, объявленном ПАО "Транснефть" Годом охраны труда, в АО "Транснефть - Верхняя Волга" успешно завершился сертификационный внешний аудит систем управления охраны труда, экологического менеджмента и энергоменеджмента. По итогам проверки предприятия подтверждено соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов.

СПРАВКА:

С 2009 года в АО "Транснефть-Верхняя Волга" действует система управления охраной труда. На постоянной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов, занятых в обеспечении охраны труда. Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов на соответствие Системе управления охраной труда (СУОТ) требованиям международного стандарта BS OHSAS 18001:2007.

В текущем году АО "Транснефть-Верхняя Волга" признано лучшей организацией в области охраны труда среди организаций производственной сферы в Нижегородской, Псковской областях и Республики Марий Эл по итогам Всероссийского конкурса "Успех и безопасность".