Команда "Теплоэнерго" выиграла спартакиаду по волейболу Спорт

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

Команда АО "Теплоэнерго" выиграла соревнования по волейболу среди городских предприятий в рамках ХХХVIII спартакиады администрации города Нижнего Новгорода. Площадкой для проведения соревнований стала спортивная база ФОК "Щелоковский", рассказали в пресс-службе компании.

Волейболисты из АО "Теплоэнерго" победили соперников из АО "Нижегородский водоканал" МП "Нижегородское метро" со счетом 2:0 в обеих играх. Это уже третья золотая медаль предприятия в общекомандном зачете спартакиады. Ранее команда "Теплоэнерго" также занимала первые места в соревнованиях по плаванию и мини-футболу.

"Теплоэнерго" на соревнованиях по волейболу представляли главный энергетик Михаил Иванов, главный специалист отдела формирования проектов Александр Лебедев, ведущий инженер отдела эксплуатации и планирования ремонтов Артем Луконин, специалист 1 категории отдела по расчетам с населением Татьяна Ржанкова.

Напомним, ежегодная спартакиада администрации Нижнего Новгорода проводится с февраля по декабрь и включает в себя состязания по девяти спортивным дисциплинам: лыжные гонки, плавание, мини-футбол, стрельба, шахматы, настольный теннис, дартс, бадминтон и волейбол. Всего соперничают десять команд: сотрудники мэрии, Гордумы и восемь команд от каждого района Нижнего Новгорода. Параллельно за кубок победителя соревнуются городские предприятия.