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Происшествия

Нижегородец оказался в реанимации после посещения стоматолога: организована доследственная проверка

11 декабря 2019 10:07  [75] Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода по информации, размещенной в СМИ, об оказании некачественной стоматологической помощи нижегородцу, организована доследственная проверка.

Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 декабря 2019 года.

В репортаже сообщается, что после посещения стоматолога мужчина оказался в реанимационном отделении городской больницы.

Для определения качества оказанных услуг пациенту будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

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