Нижегородец оказался в реанимации после посещения стоматолога: организована доследственная проверка

В Сормовском районе Нижнего Новгорода по информации, размещенной в СМИ, об оказании некачественной стоматологической помощи нижегородцу, организована доследственная проверка.
Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 декабря 2019 года.
В репортаже сообщается, что после посещения стоматолога мужчина оказался в реанимационном отделении городской больницы.
Для определения качества оказанных услуг пациенту будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
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