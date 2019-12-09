Нижегородец оказался в реанимации после посещения стоматолога: организована доследственная проверка Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода по информации, размещенной в СМИ, об оказании некачественной стоматологической помощи нижегородцу, организована доследственная проверка.

Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 декабря 2019 года.

В репортаже сообщается, что после посещения стоматолога мужчина оказался в реанимационном отделении городской больницы.

Для определения качества оказанных услуг пациенту будет назначена судебно-медицинская экспертиза.