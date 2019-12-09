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Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева в ходе запуска вагонов на маршруты 10 декабря 2019 года.
Три новогодних трамвая будут курсировать ежедневно до 14 января 2020 года.
"Украшенные вагоны пойдут по пяти маршрутам, охватывая почти весь город: "двойка" идет через Нижегородский и Советский районы. "Тройка" – от Дубков до Московского вокзала, "шестерка" – от Московского вокзала до центра Сормова, №22 – от улицы Строкина до станции метро "Автозаводская" и №8 – от поселка Гнилицы до улицы Игарской. Стоимость проезда на них обычная, действуют все виды проездных", – уточнила Елена Лекомцева.
Водители в новогодних трамваях переоделись в Деда Мороза. Александр Баушев признался, что примеряет роль Деда Мороза уже второй год.
"Когда радуются пассажиры, то и работа приносит удовольствие", – сказал Александр Башуев.
Кондукторы в новогодних трамваях – в образе Снегурочки и бабушки Зимы. Помимо своей основной работы они будут угощать сладостями детишек за прочтение стихов.
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