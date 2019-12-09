"Транснефть-Верхняя Волга" отремонтировала сети пожаротушения ЛПДС "Староликеево" в Кстовском районе Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило капитальный ремонт сетей пожаротушения на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" в Кстовском районе Нижегородской области.

В пресс-службе компании пояснили, что мероприятия проводились с июня в соответствии с комплексной программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть".

Выполнена замена отработавших нормативный срок эксплуатации секущей запорной арматуры (задвижек и шаровых кранов) на сети противопожарного водопровода. Также заменены пожарные гидранты на пожарные гребенки системы пожаротушения, обеспечивающей безопасную и безаварийную работу технологического оборудования ЛПДС "Староликеево".

На объекте проведены индивидуальные испытания инженерных сетей пожаротушения, а также комплексное опробование автоматики. После завершения пусконаладочных работ система введена в эксплуатацию.

Капитальный ремонт сетей пожаротушения ЛПДС "Староликеево" выполнен с целью обеспечения высокого уровня надежности функционирования оборудования при транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть", отметили в пресс-службе компании.