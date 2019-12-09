Птицефабрика "Ясенецкая" загрязняла куриным пометом более 1 тысячи га земли Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Птицефабрика "Ясенецкая" в Нижегородской области загрязняла куриным пометом более 1 тысячи га земли. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.



В управлении пояснили, что птицефабрика складировало отходы производства (куриный помет) на части земельного участка, расположенного за деревней Ясенцы в Павловском районе.

За это Россельхознадзор признал фабрику нарушившей требования по защите земель от негативного воздействия (ч.2 ст.8.7 КоАП РФ) и обязал устранить данные нарушения.

В настоящее время птицефабрика рекультивировала загрязненный участок, то есть очистила от куриного помета и ввела в сельскохозяйственный оборот 1,2 тысячи га земли.