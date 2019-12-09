Последние новости рубрики Бизнес
11 декабря 2019 13:00  [111] "SPAR" на пл.Свободы закрыли из-за антисанитарии
11 декабря 2019 12:00  [112] Птицефабрика "Ясенецкая" загрязняла куриным пометом более 1 тысячи га земли
11 декабря 2019 09:16  [456] Пельмени из Дзержинска будут экспортировать в Узбекистан
10 декабря 2019 17:27  [722] Руководство нижегородского ресторана утверждает, что крысу в зал подбросили
10 декабря 2019 16:55  [832] Федеральный ОКН – нижегородскую усадьбу Рябининой планируется сдать в аренду
10 декабря 2019 16:19  [307] Более 90% клиентов группы "Открытие" при страховании стали отдавать предпочтение рублевым полисам
10 декабря 2019 15:46  [418] Проект создания нижегородского мужского салона красоты получит поддержку ассоциации технопарков России
10 декабря 2019 14:48  [696] НБД-Банк предоставил возможность расплачиваться через Samsung Pay и Google Pay
10 декабря 2019 13:23  [275] "Транснефть-Верхняя Волга" направила на охрану труда и здоровье персонала более 262 млн рублей
10 декабря 2019 12:48  [326] Нарушителей в сфере деятельности пунктов переработки древесины будут штрафовать в Нижегородской области
Бизнес

"SPAR" на пл.Свободы закрыли из-за антисанитарии

11 декабря 2019 13:00  [111] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Магазин "SPAR" на пл.Свободы (д.4) Нижнего Новгорода закрыли за нарушение норм санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Нарушения выявлены в ходе проверки магазина. В частности, проверка показала, что продукцию в магазин завозили через центральный зал для покупателей. Это обеспечивало встречные потоки посетителей и персонала.

По данному фату специалисты Роспотребнадзора обратились в суд, который закрыл магазин на 60 суток в качестве административного наказания.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph