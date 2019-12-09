"SPAR" на пл.Свободы закрыли из-за антисанитарии

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Магазин "SPAR" на пл.Свободы (д.4) Нижнего Новгорода закрыли за нарушение норм санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Нарушения выявлены в ходе проверки магазина. В частности, проверка показала, что продукцию в магазин завозили через центральный зал для покупателей. Это обеспечивало встречные потоки посетителей и персонала.
По данному фату специалисты Роспотребнадзора обратились в суд, который закрыл магазин на 60 суток в качестве административного наказания.
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