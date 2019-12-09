ЗС НО предложило установить порядок хранения изъятых по суду вещей Общество

ЗС НО предложило установить порядок хранения изъятых по суду вещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам заседания комитета Заксобрания по экологии и природопользованию 11 декабря 2019 года.

В ходе заседания депутаты обсудили проект обращения Законодательного собрания Нижегородской области к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину о необходимости установления порядка хранения изъятых вещей и документов по делам об административных правонарушениях.

Так, в документе говорится, что в Заксобрание поступают обращения из органов местного самоуправления региона и от граждан по вопросам образования несанкционированных свалок в населенных пунктах, границах городов, рекреационных зонах и за их пределами. При этом отмечено, что существующие в настоящее время меры пресечения незаконной деятельности не обеспечивают должным образом решение проблемы. Некоторые свалки всего за несколько лет достигают огромных размеров. Незаконные объекты образовались во многом благодаря отсутствию четкого регулирования в законодательстве отношений по обращению с отходами строительства и сноса и возможности ухода виновных лиц от ответственности ввиду отсутствия серьезных санкций.

По мнению депутатов, для пресечения данного вида правонарушений необходимо применять такую меру как изъятие вещей (в том числе транспортных средств) и документов. В настоящее время, этому препятствует отсутствие регламента (порядка) хранения изъятых вещей и документов по делам об административных правонарушениях.

В связи с этим предлагается разработать порядок хранения вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении, применяемого должностными лицами, осуществляющими федеральный и региональный государственный экологический надзор. Это будет способствовать пресечению правонарушений и стимулированию законной деятельности в сфере обращения с отходами.

"Данные меры направлены на устранение правовых пробелов, связанных с пресечением правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, а также на повышение эффективности мероприятий государственного экологического надзора", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.