ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за резкого наступления морозов

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Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в связи с чем в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации.
Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 12 декабря температура воздуха ночью местами понизится до -14°. Однако в среднем столбики градусников будут показывать -5°...-10°.
Днем 12 декабря ожидается -3°...-8°.
МЧС предупреждает, что в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных использованием обогревателей и повышенной нагрузки на них. Также ЧС может возникнуть из-за неисправного печного, газового или электрооборудования. Кроме того, от резкого похолодания ожидается перегрузка энергосистем в связи, что может привести к авариям на данных объектах.
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