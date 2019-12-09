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Общество

ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за резкого наступления морозов

11 декабря 2019 13:44  [3] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в связи с чем в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 12 декабря температура воздуха ночью местами понизится до -14°. Однако в среднем столбики градусников будут показывать -5°...-10°.

Днем 12 декабря ожидается -3°...-8°.

МЧС предупреждает, что в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных использованием обогревателей и повышенной нагрузки на них. Также ЧС может возникнуть из-за неисправного печного, газового или электрооборудования. Кроме того, от резкого похолодания ожидается перегрузка энергосистем в связи, что может привести к авариям на данных объектах.

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