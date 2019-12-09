Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев Общество

Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Более 40 тысяч консультаций провели специалисты для 21 тысячи пациентов. Впервые выявлено более 3 300 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Каждая такая ситуация позволяет нам говорить об эффективности проекта в целом", - сказал глава региона.

"Поезда здоровья" в Нижегородской области уже стали органичной частью национального проекта. Будем работать над тем, чтобы воспользоваться услугами "поездов" могли как можно больше жителей региона", - добавил Глеб Никитин.

Также в рамках работы поездов было проведено почти 24 000 исследований, в том числе ФЛГ - 9 645, ЭКГ - 3 790, УЗИ - 5 079, онкоцитология - 3 699, ММГ - 1 466. На дополнительное обследование направлено более 9 000 человек, и больше 1000 - на госпитализацию.

Наиболее востребованными у нижегородцев остаются консультации невролога - 5 341 и офтальмолога - 6 162.

Напомним, что с 16 апреля 2019 года по районам курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории - Северный и Южный "Поезда здоровья".

Северный "Поезд" за время работы побывал в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Воскресенском, Лысковском, Воротынском районах, Спасском, Княгининском, Ветлужском районах, г.о.г. Бор. 10 и 11 декабря 2019 года сделал остановку в Дзержинске.

За время работы специалистами принято почти 11 000 человек, проведено более 21 000 консультаций. Рекомендации по дополнительному обследованию получили 5 293 пациента, на госпитализацию направлено 744 человека.

Южный "Поезд" завершил работу в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Первомайском, Лукояновском, Починковском, Большеболдинском, Гагинском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Сергачском, Бутурлинском районах.

Более 10 000 человек посетили специалистов, получив больше 20 000 консультаций. Дополнительное обследование рекомендовано 3 992 пациентам, на госпитализацию направлены 354 нижегородца.

Ранее сообщалось, что в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев.

Губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается.