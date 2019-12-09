Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2019 14:32  [69] Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина
11 декабря 2019 14:17  [57] Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев
11 декабря 2019 14:15  [92] Владимир Панов обратился в правительство для ускорения процесса согласования теплотрассы к школе ЖК "Гагаринские высоты"
11 декабря 2019 13:57  [414] Житель г.Бор может получить до 4-х лет за незаконную вырубку 29 деревьев
11 декабря 2019 13:45  [107] Администрация начала создавать образовательную цифровую среду в нижегородских школах
11 декабря 2019 13:44  [377] ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за резкого наступления морозов
11 декабря 2019 13:05  [140] ЗС НО предложило установить порядок хранения изъятых по суду вещей
11 декабря 2019 12:39  [450] Горадминистрация очистила от наледи дорогу после обращения нижегородцев через соцсети
11 декабря 2019 12:33  [174] "Нижегородский водоканал" подключил трамплин к водоснабжению
11 декабря 2019 12:20  [210] Почти 1,8 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область из-за рубежа
Общество

Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев

11 декабря 2019 14:17  [57] Общество

Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Более 40 тысяч консультаций провели специалисты для 21 тысячи пациентов. Впервые выявлено более 3 300 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Каждая такая ситуация позволяет нам говорить об эффективности проекта в целом", - сказал глава региона.

"Поезда здоровья" в Нижегородской области уже стали органичной частью национального проекта. Будем работать над тем, чтобы воспользоваться услугами "поездов" могли как можно больше жителей региона", - добавил Глеб Никитин.

Также в рамках работы поездов было проведено почти 24 000 исследований, в том числе ФЛГ - 9 645, ЭКГ - 3 790, УЗИ - 5 079, онкоцитология - 3 699, ММГ - 1 466. На дополнительное обследование направлено более 9 000 человек, и больше 1000 - на госпитализацию.

Наиболее востребованными у нижегородцев остаются консультации невролога - 5 341 и офтальмолога - 6 162.

Напомним, что с 16 апреля 2019 года по районам курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории - Северный и Южный "Поезда здоровья".

Северный "Поезд" за время работы побывал в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Воскресенском, Лысковском, Воротынском районах, Спасском, Княгининском, Ветлужском районах, г.о.г. Бор. 10 и 11 декабря 2019 года сделал остановку в Дзержинске.

За время работы специалистами принято почти 11 000 человек, проведено более 21 000 консультаций. Рекомендации по дополнительному обследованию получили 5 293 пациента, на госпитализацию направлено 744 человека.

Южный "Поезд" завершил работу в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Первомайском, Лукояновском, Починковском, Большеболдинском, Гагинском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Сергачском, Бутурлинском районах.

Более 10 000 человек посетили специалистов, получив больше 20 000 консультаций. Дополнительное обследование рекомендовано 3 992 пациентам, на госпитализацию направлены 354 нижегородца.

Ранее сообщалось, что в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев.

Губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph