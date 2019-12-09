Врачи "Поездов здоровья" обследовали более 21 тысячи нижегородцев. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Более 40 тысяч консультаций провели специалисты для 21 тысячи пациентов. Впервые выявлено более 3 300 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Каждая такая ситуация позволяет нам говорить об эффективности проекта в целом", - сказал глава региона.
"Поезда здоровья" в Нижегородской области уже стали органичной частью национального проекта. Будем работать над тем, чтобы воспользоваться услугами "поездов" могли как можно больше жителей региона", - добавил Глеб Никитин.
Также в рамках работы поездов было проведено почти 24 000 исследований, в том числе ФЛГ - 9 645, ЭКГ - 3 790, УЗИ - 5 079, онкоцитология - 3 699, ММГ - 1 466. На дополнительное обследование направлено более 9 000 человек, и больше 1000 - на госпитализацию.
Наиболее востребованными у нижегородцев остаются консультации невролога - 5 341 и офтальмолога - 6 162.
Напомним, что с 16 апреля 2019 года по районам курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории - Северный и Южный "Поезда здоровья".
Северный "Поезд" за время работы побывал в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Воскресенском, Лысковском, Воротынском районах, Спасском, Княгининском, Ветлужском районах, г.о.г. Бор. 10 и 11 декабря 2019 года сделал остановку в Дзержинске.
За время работы специалистами принято почти 11 000 человек, проведено более 21 000 консультаций. Рекомендации по дополнительному обследованию получили 5 293 пациента, на госпитализацию направлено 744 человека.
Южный "Поезд" завершил работу в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Первомайском, Лукояновском, Починковском, Большеболдинском, Гагинском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Сергачском, Бутурлинском районах.
Более 10 000 человек посетили специалистов, получив больше 20 000 консультаций. Дополнительное обследование рекомендовано 3 992 пациентам, на госпитализацию направлены 354 нижегородца.
Ранее сообщалось, что в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев.
Губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.
Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается.
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