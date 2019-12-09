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Общество

Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина

11 декабря 2019 14:32  [71] Общество

Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городском администрации.

Движение будет прекращено 12 и 13 декабря с 07:00 до 20:00. Речь идет об участке проспекта от дома №27 до дома №29Д.

Как пояснили в департаменте, ограничение связано с хоккейным матчем, который пройдет в КРК "Нагорный".

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