Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина Общество

Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городском администрации.

Движение будет прекращено 12 и 13 декабря с 07:00 до 20:00. Речь идет об участке проспекта от дома №27 до дома №29Д.

Как пояснили в департаменте, ограничение связано с хоккейным матчем, который пройдет в КРК "Нагорный".