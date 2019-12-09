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Происшествия

Женщина погибла на пожаре в неэксплуатируемом санатории Арзамасского района

11 декабря 2019 15:08  [30] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Женщина погибла на пожаре в неэксплуатируемом здании санатория Арзамасского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел рано утром 11 декабря 2019 года в закрытом противотуберкулезном санатории "Серёжинский" в с. Чернуха Арзамасского района.

В результате повреждено имущество на площади 10 кв.м. Погиб один человек – женщина 1982 г.р.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

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