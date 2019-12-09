Женщина погибла на пожаре в неэксплуатируемом санатории Арзамасского района

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Женщина погибла на пожаре в неэксплуатируемом здании санатория Арзамасского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел рано утром 11 декабря 2019 года в закрытом противотуберкулезном санатории "Серёжинский" в с. Чернуха Арзамасского района.
В результате повреждено имущество на площади 10 кв.м. Погиб один человек – женщина 1982 г.р.
Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.
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