Женщина погибла на пожаре в неэксплуатируемом санатории Арзамасского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Женщина погибла на пожаре в неэксплуатируемом здании санатория Арзамасского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел рано утром 11 декабря 2019 года в закрытом противотуберкулезном санатории "Серёжинский" в с. Чернуха Арзамасского района.

В результате повреждено имущество на площади 10 кв.м. Погиб один человек – женщина 1982 г.р.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.