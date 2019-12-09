Молодая нижегородка получила 9 лет за попытку продать наркотики через закладки Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил 23-летнюю жительницу Нижнего Новгорода к девяти годам колонии за попытку продать сбыть наркотики посредством закладок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Помимо этого, в доме у девушки при обыске обнаружилась еще одна партия наркотического вещества, которую осужденная приготовила для личного использования.

В прокуратуре пояснили, что нижегородку задержали в январе 2019 года при попытке разложить закладки на территории города. Наркотики она получила от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и о незаконном приобретении и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).