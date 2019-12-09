Банк "Открытие" аккредитовал нижегородский жилой комплекс "Торпедо" Общество

Банк "Открытие" аккредитовал нижегородский жилой комплекс "Торпедо" в Автозаводском районе (ул. Малоэтажная).



В пресс-службе банка пояснили, что благодаря полученной аккредитации покупатели квартир в этом комплексе могут оформить кредит в банке с сокращенным пакетом документов в короткие сроки по ставке – от 7,95% годовых.

Минимальный размер первоначального взноса – 20% от стоимости объекта недвижимости. Заявку на ипотеку и необходимые документы можно подать удаленно через сайт банка https://www.open.ru/.



В ЖК "Торпедо" будет построено 39 домов. Вокруг микрорайона существует развитая инфраструктура: транспортная развязка, магазины, больницы и образовательные учреждения.



Напомним, что банк "Открытие" с ноября понизил ставки и по другим программам ипотечного кредитования: так на покупку готового жилья клиенты могут получить кредит по ставкам от 8,25% до 8,9%; по программе на приобретение апартаментов - от 8,8% до 9,1%; по кредитам под залог имеющегося жилья ставки составляют от 9,7% до 10,7%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам "Военная ипотека" и "Рефинансирование военной ипотеки" не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годов.