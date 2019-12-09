"Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" хотят расширить за счет отеля категории 3* Бизнес

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"Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" хотят расширить за счет гостиницы категории 3*. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона 11 декабря 2019 года.

По данным пресс-службы, сегодня ЗС НО прошло заседание комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, депутаты которого поддержали проект инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Орбита", выступающего инвестором расширения площадей "Hampton by Hilton Nizhny Novgorod".

Расширение предусматривает создание еще одного гостиничного комплекса "Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" на 184 номера, с подземной автостоянкой, предприятием общественного питания, фитнес-центром премиум класса и салоном красоты.

Напомним, что отель "Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" открылся в конце мая 2016 года. Инвестиции в объект составили 1,3 млрд рублей.

Тогда же инвестор строительства отеля - генеральный директор нижегородской Группы компаний "Электроника" Александр Кузнецов сказал, что компания намерена построить еще одну гостиницу и передать под управление международного оператора.

Сегодня Александр Кузнецов в беседе с НИА "Нижний Новгород" отказался раскрывать подробности проекта по расширению отеля. При этом он пояснил, что намерен возобновить действие инвестиционного соглашения в отношении первого отеля Hilton, которое было подписано при его строительстве с ранее действующими властями, но фактически не исполнялось.