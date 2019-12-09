Схему предоставления лекарств льготникам предложено усовершенствовать в Нижегородской области Общество

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Депутаты комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 11 декабря предложили внести в региональные законы ряд изменений, которые касаются усовершенствования системы предоставления лекарств льготной категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В ходе заседания депутаты также обсудили итоги мониторинга правоприменения законов в сфере лекарственного обеспечения. Перед этим депутаты проводили выездные заседания, посещали аптеки, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты: проверяли на месте, как производится отпуск лекарственных препаратов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, выписка рецептов.

Также на практике депутаты проанализировали, как хранятся лекарственные препараты и спецпродукты лечебного питания, каков порядок их поставки в аптечные и медицинские организации. Кроме того, был детально изучен опыт субъектов РФ по нормативному регулированию вопросов в сфере лекарственного обеспечения.

По итогам мониторинга были подготовлены рекомендации. В частности, правительству области рекомендовано по итогам 2019 года направить в комитет по социальным вопросам информацию о количестве граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и объемах финансирования с разбивкой по группам населения и категориям заболеваний, указав при этом среднюю стоимость рецепта по каждой из категорий.

На 2020 год рекомендовано увеличить расходы на закупку лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.

Кроме того, депутаты предлагают до 1 января 2020 года внести изменения в порядок предоставления материальной помощи гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями. Речь идет о случаях, когда обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным питанием не предусмотрено действующим законодательством.

По мнению парламентариев, для решения этого вопроса необходимо предусмотреть материальную помощь при условии, если доход семьи (одиноко проживающего гражданина) не превышает величину среднего душевого дохода в Нижегородской области.

Еще предлагается внести изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год. А именно, предусмотреть финансирование расходов на обеспечение граждан, страдающих сахарным диабетом, инсулиновыми шприц-ручками, иглами и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

Депутаты также считают необходимым проработать вопрос, связанный с выпиской рецептов по льготному лекарственному обеспечению с использованием медицинской информационной системы (МИС). Речь идет о том, чтобы люди могли получать электронный рецепт с электронной подписью лечащего врача.

Предложено рассмотреть вопрос о возможности обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно по месту их временного пребывания, если рецепт был выписан по месту регистрации.

"Мы провели подробный мониторинг законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Изучили на местах, какие существуют проблемные вопросы и как их оперативно решать. Итоги мониторинга будут учитываться в нашей дальнейшей работе при оптимизации законодательства в данной сфере", - сказал председатель комитета Надир Хафизов.