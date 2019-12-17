"Главным результатом вашего труда был и остается покой своих сограждан, защита людей от различных угроз", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов с Днем работника органов безопасности. Праздник отмечается ежегодно 20 декабря.



"История вашего ведомства неразрывно связана с примерами мужества и героизма, направленных на защиту интересов Отечества. Эта работа всегда требовала высочайшего профессионализма и не терпела халатного отношения. Главным результатом вашего труда был и остается покой своих сограждан, защита людей от различных угроз. Нередко вы делаете это, рискуя собственными жизнями, но лишь немногие знают обо всей ответственности, лежащей на ваших плечах!



В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, и эта дата станет важным поводом еще раз вспомнить о работе ваших предшественников в годы Великой Отечественной войны. В самые сложные моменты они не теряли силы духа и честно выполняли свой долг. Сегодняшние сотрудники органов безопасности ведомства являются их достойными преемниками!



Работников нижегородского управления ФСБ всегда отличали профессионализм и преданность своему делу. Это касается борьбы с самыми разными видами угроз, противодействия террору и экстремизму. Вы постоянно ищете ответы на новые вызовы, осваивая самые современные способы борьбы с преступностью!" - отмечается в поздравлении.