Владимир Панов встретится с жителями Сормовского района 19 декабря Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Сормовского района 19 декабря 2019 года.

Встреча состоится в районном Центре детского творчества (ул. Коминтерна, 250). Жители смогут в формате открытого диалога задать вопросы руководителям городской администрации. Начало в 18:30.

Напомним, что Владимир Панов проводит открытые встречи с нижегородцами с 27 февраля 2018 года. За этот период мэр провел уже 18 выездных встреч с жителями.