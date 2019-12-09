Новая команда проекта "Открытие Инвестиции" сформирована в банке "Открытие" Бизнес

Новая команда проекта "Открытие Инвестиции" сформирована в банке "Открытие". В пресс-службе банка пояснили, что "Открытие Инвестиции" — это единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка "Открытие", компании "Открытие Брокер" и УК "Открытие".

Участники проекта совместно разрабатывают и продают широкий набор инвестиционных продуктов и стратегий для частных клиентов. Синергетический эффект от объединения усилий компаний группы "Открытие" позволит ей создать крупнейший инвестиционный хаб и стать одним из лидеров российского инвестиционного бизнеса.

Используя возможности банка как канала продаж, фабрика будет предлагать клиентам высокодоходные финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии.

Компании, реализующие проект "Открытие Инвестиции", показывают уверенный рост всех основных бизнес-показателей. Так, по словам генерального директора УК "Открытие" Константина Федулинского, количество частных инвесторов, доверивших УК "Открытие" управление своими активами, за десять месяцев 2019 года увеличилось почти на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысило 77 тысяч человек. В сентябре и октябре были зафиксированы рекордные притоки средств клиентов через розничный канал банка "Открытие" — свыше 6,5 млрд рублей было инвестировано в ОПИФы и стратегии доверительного управления, которые предлагает УК.

В свою очередь, количество клиентов компании "Открытие Брокер", по словам ее руководителя Владимира Крекотеня, на конец октября превысило 230 тысяч человек, что на 60% выше значений конца 2018 года. Объем активов клиентов составил 200 млрд рублей — рост на 61% по сравнению с 2018 годом.

"В условиях замедления инфляции, которая находится в диапазоне 3-4% годовых, укрепления и стабилизации курса рубля, ставки по вкладам продолжают снижаться. Традиционная для большинства россиян модель хранения сбережений на депозитах становится невыгодной. При этом российский фондовый рынок показал за 11 месяцев 2019 года доходность в 24% по индексу Мосбиржи. Это один из самых высоких показателей в мире. Мы в полной мере готовы воспользоваться этой ситуацией и предложить клиентам набор первоклассных инвестиционных продуктов", - сказал глава корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Виктор Николаев.

Планы по развитию проекта "Открытие Инвестиции" амбициозны. Предполагается, что по итогам 2020 года доходы брокерской компании вырастут до 6,6 млрд рублей, управляющей компании – до 700 млн рублей. Увеличение коэффициента проникновения инвестиционных продуктов в клиентскую базу банка, развитие цифровых каналов дистрибуции, а также максимизация синергетического эффекта от работы компаний группы позволят "Открытию Инвестиции" войти в число лидеров российского рынка, добавили в пресс-службе банка.