ЛУКОЙЛ поддержал в Кстове благотворительную акцию для детей Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ поддержал в Кстове благотворительную акцию для детей из коррекционных школ и детских домов. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Поясняется, что благотворительная акция "Новогоднее чудо" состоялась 10 декабря в аквапарке "Атолл".

"Такое мероприятие стало доброй традицией – аквапарк совместно с ПАО "ЛУКОЙЛ" проводит его четвертый год подряд. С каждым годом эта акция становится все более массовой и охватывает все большее количество детей: в этот день аквапарк посетили 100 детей с сопровождающими их взрослыми", - говорится в сообщении.

Для особенных детей посещение аквапарка не просто праздник - это еще и один из методов реабилитации, а также возможность получить положительные эмоции. Кроме того, в преддверии Нового Года все юные гости получили сладкие подарки.

С поздравительной речью к участникам мероприятия обратился заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он пожелал всем хорошо провести время, получить массу позитивных эмоций и исполнения желаний в Новом году.