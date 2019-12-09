Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2019 15:38  [1] Десять отремонтированных вагонов выдут на линии нижегородского метро под новый год
12 декабря 2019 15:32  [17] Нижегородские "сотрудники" ЖКХ подменили деньги в ходе проверки счетчиков
12 декабря 2019 15:02  [43] Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты
12 декабря 2019 14:55  [312] ЛУКОЙЛ поддержал в Кстове благотворительную акцию для детей
12 декабря 2019 14:03  [80] Монумент в сквере им.1905 года отреставрируют почти за 15 млн рублей
12 декабря 2019 13:43  [406] Премия "Пробуждение" пройдет в начале 2020 года
12 декабря 2019 13:27  [64] Администрация Дзержинска рассказала про реализуемые в городе нацпроекты
12 декабря 2019 13:03  [84] Владимир Панов встретится с жителями Сормовского района 19 декабря
12 декабря 2019 09:31  [121] Многодетная мать из Шаранги получила условный срок за плохое воспитание детей
12 декабря 2019 09:30  [193] Магазины "Галамарт" торжественно откроются в ТРЦ "Жар-Птица" и ТЦ "РИО" Нижнего Новгорода
Общество

Десять отремонтированных вагонов выдут на линии нижегородского метро под новый год

12 декабря 2019 15:38  [1] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять отремонтированных вагонов выдут на линии метро Нижнего Новгорода под новый год. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Всего на ремонт отдавались 26 вагонов. Сейчас 16 из них уже отремонтированы и находятся в эксплуатации. Оставшиеся десять единиц находятся на этапе пуско-наладочных работ.

Ранее сообщалось, что ремонт всех вагонов завершится в июне – начале июля текущего года.

В рамках ремонта в вагонах полностью заменена ходовая часть, электрика, обновлена кабина машиниста, проведено усиление каркаса вагона. Кроме того, полностью произведена замена салонов вагонов. Внутри вагонов на стенах установлены формованные панели из трудногорючего пластика и смонтированы новые сиденья из стеклопластиковых каркасов.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов говорил, что капитально-восстановительный ремонт вагонов значительно дешевле покупки новых составов, а срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет.

По данным МП "Нижегородское метро", среднесуточный пассажиропоток станций метрополитена составляет около 115 тысяч пассажиров.

Напомним, что вагоны метро ремонтируются в рамках концессионного соглашения. Концессия рассчитана на семь лет - до 31 декабря 2023 года. Сумма контракта составляет порядка 980 млн рублей.

Помимо ремонта вагонов соглашение предусматривает реконструкцию здания ангара электродепо "Пролетарское" (д.84А по пр.Ленина), площадью в 1 тысячу кв. метров.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph