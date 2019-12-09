Десять отремонтированных вагонов выдут на линии нижегородского метро под новый год Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять отремонтированных вагонов выдут на линии метро Нижнего Новгорода под новый год. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Всего на ремонт отдавались 26 вагонов. Сейчас 16 из них уже отремонтированы и находятся в эксплуатации. Оставшиеся десять единиц находятся на этапе пуско-наладочных работ.

Ранее сообщалось, что ремонт всех вагонов завершится в июне – начале июля текущего года.

В рамках ремонта в вагонах полностью заменена ходовая часть, электрика, обновлена кабина машиниста, проведено усиление каркаса вагона. Кроме того, полностью произведена замена салонов вагонов. Внутри вагонов на стенах установлены формованные панели из трудногорючего пластика и смонтированы новые сиденья из стеклопластиковых каркасов.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов говорил, что капитально-восстановительный ремонт вагонов значительно дешевле покупки новых составов, а срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет.

По данным МП "Нижегородское метро", среднесуточный пассажиропоток станций метрополитена составляет около 115 тысяч пассажиров.

Напомним, что вагоны метро ремонтируются в рамках концессионного соглашения. Концессия рассчитана на семь лет - до 31 декабря 2023 года. Сумма контракта составляет порядка 980 млн рублей.

Помимо ремонта вагонов соглашение предусматривает реконструкцию здания ангара электродепо "Пролетарское" (д.84А по пр.Ленина), площадью в 1 тысячу кв. метров.