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Бизнес

Нижегородские предприниматели получат субсидии на оплату добровольной сертификации продукции

12 декабря 2019 15:59  [74] Бизнес

Нижегородские предприниматели получат субсидии на оплату добровольной сертификации продукции. Заявку необходимо подать до 25 декабря 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Добровольная сертификация продукции — это процедура документального подтверждения её качества, предусмотренная на законодательном уровне для товаров, которые не входят в перечень продукции, подлежащей сертификации в обязательном порядке.

"Это совершенно новый вид поддержки, который разработан в Нижегородском минпроме. Добровольная сертификация помогает промышленным предприятиям осваивать новые рынки сбыта. Так, в некоторых случаях, при подписании крупных контрактов наличие сертификата соответствия прописано в качестве обязательного условия. Добровольный сертификат соответствия может стать решающим фактором и при рассмотрении заявок на участие в государственных и коммерческих тендерах. Кроме того, по результатам проверки компания сможет на ранней стадии проверить свою продукцию на наличие дефектов и недостатков и улучшить ее характеристики. Все это вместе приводит к повышению качества продукции, которой пользуются нижегородцы", - сообщил Глеб Никитин.

Размер субсидии

Размер субсидии, предоставляемой одному промышленному предприятию в текущем финансовом году, составляет до 300 тысяч рублей от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (без учета НДС):

- микропредриятию и малому предприятию в размере 100%
- среднему предприятию 80%
- крупному предприятию в размере 50%.

Причем предоставление субсидий осуществляется не на конкурсной основе, а носит заявительный характер, а это значит, что субсидию получат те компании, кто раньше сдаст необходимый пакет документов, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Субсидироваться будут затраты промышленных предприятий, осуществленные ими не ранее 1 января 2018 года. Подробнее о мерах поддержки можно узнать в постановлении правительства Нижегородской области № 926 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации продукции" от 6 декабря 2019года.

Заявки на получение субсидии принимаются в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области до 25 декабря по адресу: ул. Костина, 2, каб.116 по режиму работы министерства. Контактные телефоны: 435−16−64, 435−16−67.

Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать в центре и на "горячей линии" 8−800−301−29−94 "Мой бизнес".

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