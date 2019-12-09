Нижегородские предприниматели получат субсидии на оплату добровольной сертификации продукции Бизнес

Нижегородские предприниматели получат субсидии на оплату добровольной сертификации продукции. Заявку необходимо подать до 25 декабря 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Добровольная сертификация продукции — это процедура документального подтверждения её качества, предусмотренная на законодательном уровне для товаров, которые не входят в перечень продукции, подлежащей сертификации в обязательном порядке.

"Это совершенно новый вид поддержки, который разработан в Нижегородском минпроме. Добровольная сертификация помогает промышленным предприятиям осваивать новые рынки сбыта. Так, в некоторых случаях, при подписании крупных контрактов наличие сертификата соответствия прописано в качестве обязательного условия. Добровольный сертификат соответствия может стать решающим фактором и при рассмотрении заявок на участие в государственных и коммерческих тендерах. Кроме того, по результатам проверки компания сможет на ранней стадии проверить свою продукцию на наличие дефектов и недостатков и улучшить ее характеристики. Все это вместе приводит к повышению качества продукции, которой пользуются нижегородцы", - сообщил Глеб Никитин.

Размер субсидии

Размер субсидии, предоставляемой одному промышленному предприятию в текущем финансовом году, составляет до 300 тысяч рублей от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (без учета НДС):

- микропредриятию и малому предприятию в размере 100%

- среднему предприятию 80%

- крупному предприятию в размере 50%.

Причем предоставление субсидий осуществляется не на конкурсной основе, а носит заявительный характер, а это значит, что субсидию получат те компании, кто раньше сдаст необходимый пакет документов, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Субсидироваться будут затраты промышленных предприятий, осуществленные ими не ранее 1 января 2018 года. Подробнее о мерах поддержки можно узнать в постановлении правительства Нижегородской области № 926 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации продукции" от 6 декабря 2019года.

Заявки на получение субсидии принимаются в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области до 25 декабря по адресу: ул. Костина, 2, каб.116 по режиму работы министерства. Контактные телефоны: 435−16−64, 435−16−67.

Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать в центре и на "горячей линии" 8−800−301−29−94 "Мой бизнес".