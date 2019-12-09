В стиральной машине вышел из строя подшипник. Методы решения

Существует несколько основных причин выхода компонента из строя:
С первыми двумя причинами все понятно. Что касается внешних факторов, то это попадание воды в результате нарушения герметичности уплотнительной манжеты, а также постоянный перегруз. Обычно от последнего спасает система блокировки запуска барабана при чрезмерном перегрузе. Но присутствует она не на всех моделях.
Обладать какими-либо специфическими знаниями, чтобы выявить неисправность подшипника, не нужно. Проблему сможет обнаружить даже человек, имеющий минимальный опыт работы с бытовой техникой. Неисправный подшипник сигнализирует о себе следующим образом:
Присутствие одного из симптомов неисправности подшипника никоим образом не говорит о том, что технику пора отправлять в утиль. Проблемы вполне решаема. Методов решения два:
Эксплуатировать неисправную стиральную машину не рекомендуется. Все дело в том, что одна проблема может легко перерасти в несколько проблем. К примеру, будет поврежден уплотнитель. В таком случае придется и подшипник заменить, и резиновый уплотнитель.
Первым делом купить новый подшипник. После этого вытащить шнур питания стиральной машины из розетки. Поставить ее в просторном месте. Ничего не должно мешать работе. Снять корпус и обеспечить доступ к барабану. Зафиксирован он на нескольких болтах. Вполне возможно, что в собственной стиральной машине стоит неразборный барабан. Если это так, то придется купить новый барабан. Можно попробовать разрезать его, но делать это аккуратно.
После замены подшипника заклеить разрез. С обычным компонентом все намного проще. Просто снять его и удалить подшипник. Поставить на его место новую деталь. Аккуратно запрессовать ее молотком. Бить по наружному металлическому ободу. Протестировать стиральную машину. Если симптомы неполадки исчезли, то можно сказать, что проблема решена.
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