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Мужчина по имени Ким Ее Чер пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили волонтеры ПСЦ "Рысь"12 декабря 2019 года.
С 9 декабря о местонахождении 46-летнего мужчины ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 163 см, волосы темные.
Был одет в желтую куртку и черные брюки. При себе у Ким Ее Чера были две черные спортивные сумки. По-русски он не разговаривает.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по номерам: 8(831)28-38-200 или 102.
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