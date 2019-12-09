Ким Ее Чер пропал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Мужчина по имени Ким Ее Чер пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили волонтеры ПСЦ "Рысь"12 декабря 2019 года.

С 9 декабря о местонахождении 46-летнего мужчины ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 163 см, волосы темные.

Был одет в желтую куртку и черные брюки. При себе у Ким Ее Чера были две черные спортивные сумки. По-русски он не разговаривает.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по номерам: 8(831)28-38-200 или 102.