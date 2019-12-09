Почему стоит приобрести бронированные двери от производителя?

Компания «Армада Киев» уже не первый год известна на рынке дверных конструкций, как производитель высококачественных входных дверей. Она предлагает своим клиентам продукцию по доступным ценам. Все изделия выполнены из качественных материалов с соблюдением правильной технологии.

Если вы решили купить бронированные двери в Киеве в компании «Армада Киев», значит, получите качественную входную дверь по приемлемой стоимости. На выбор покупателя широкий ассортиментный дверей, ряд готовых изделий, также здесь можно заказать изготовление по индивидуальному проекту, когда комплектация, толщина металла и другие параметры подбираются с учетом требований заказчика.

Выбираем отличные бронедвери

Бронированные двери от «Армада Киев» обеспечат надежную защиту вашего жилища. Прочность дверной конструкции обеспечивается благодаря качественному полотну, раме, толщине металла 5-6мм, замковым системам, добротной фурнитуре. Производство надежных бронедверей – процесс довольно непростой, требующий использования специального оборудования. Только учитывая все мельчайшие детали на каждом этапе производства, можно получить хороший результат и обеспечить взломоустойчивость нужного уровня. Все изготовленные в компании «Армада Киев» бронированные двери имеют много преимуществ:

Стильная современная конструкция;

Отличные показатели звуко-и теплоизоляции;

Взломостойкость необходимого уровня;

Любые размеры;

Большой ассортимент отделочных материалов, фурнитуры, замков;

Профессиональный монтаж.

Сотрудничать с «Армада Киев» всегда выгодно!

Компания гарантирует изготовление, продажу, качественный монтаж, сервисное обслуживание по самым минимальным ценам. Закажите бесплатный выезд замерщика, и опытный специалист приедет к вам на объект в удобное для вас время:

Выполнит замеры дверного проема;

Проконсультирует относительно правильного выбора конструкции;

Поможет подобрать отделку в соответствии с общим стилем интерьера помещения;

Посоветует подходящую комплектацию;

Сделает окончательный расчет стоимости.

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