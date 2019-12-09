Керамическая плитка Cersanit для оформления интерьера ванной

Интернет-магазин «Сантехника Тут» предлагает купить плитку бренда Cersanit (Польша). Это качественный облицовочный материал для стен и полов помещений различного назначения:

ванных комнат;

санузлов;

фойе и холлов;

кухонь и т.д.

Плитка Церсанит изготавливается из надежных материалов, что обеспечивает комфортную эксплуатацию и долгий срок службы. Cersanit отвечает эстетическим и техническим требованиям. Бренд предлагает большой выбор дизайна, стилей и оформления облицовки, что позволяет реализовать любую задумку. Недорого купить Cersanit в Москве по приемлемой цене можно у нас. Наш каталог продукции из керамики (керамогранита) содержит все коллекции: изделия светлых и темных тонов, с рисунком, имитацией под мрамор, текстиль и дерево.

Плитка производителя Cersanit – гарантия красивого ремонта на много лет

Выбирая отделку для стен или пола, в первую очередь необходимо уделить внимание ее техническим свойствам. Особенно, если планируется оформление интерьера ванной комнаты, санузла и кухни. Церсанит обладает индивидуальными неоспоримыми достоинствами:

устойчивость к температурным перепадам;

стойкость к деформациям и царапинам;

влагостойкость и долгий рабочий срок;

простота эксплуатации – не скользит во время монтажа;

универсальный дизайн, гармонирующий с любым дизайном интерьера;

стойкость к механическим нагрузкам;

сопротивляемость в химическим реагентам и моющим составам;

экологичность – продукция создается их экологически чистого сырья;

ценовая доступность. Продукция польской фабрики предназначена для желающих приобрести качественный материал, и при этом сэкономить бюджет.

Советы по выбору

Производитель предлагает огромный выбор отделочного материала различных форм, размеров и стилей. Если вы хотите создать гармоничный дизайн помещения, ориентируйтесь на правила выбора. Так, керамическая плитка Церсанит, скроет недостатки комнаты или подчеркнет их. Если ванная комната небольшая, то визуально увеличит ее модель, исполненная в светлых тонах. Желательно отдавать предпочтение крупным размерам напольной или настенной отделки (такую плитку быстрее и легче укладывать).

Плитка Cersanit популярна не только благодаря высокому качеству, но и уникальности абстракций, не похожей с продукцией конкурентов. Ознакомившись с коллекциями, демонстрируемыми в каталоге нашего интернет-магазина, вы поймете, что кафель польского бренда не имеет устаревших классических мотивов. Узоры современны, сочетаются с однотонными элементами, делая помещение эксклюзивным. Купите такую плитку, и вам обеспечено оформление интерьера в оригинальном стиле.

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