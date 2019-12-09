Аудит сайта: разновидности и особенности

Сейчас многие компании переносят свою торговлю на виртуальные площадки. Для продвижения собственных услуг создают сайты. К сожалению, неправильный подход в продвижении ресурса может не принести значительных плодов. Чтобы исправить эту проблему, заказывают технический аудит сайта. Digital.Help - это маркетплейс Digital-услуг, где можно заказать технический аудит сайта у профессионалов.
Зачем нужен технический аудит сайта
Многие владельцы не понимают, зачем нужен аудит сайта. Нужно смотреть на вещи реально, ведь в интернете есть сотни или тысячи магазинов подобной тематики, поэтому из-за высокой конкуренции достаточно тяжело занять лидирующие места.
Чтобы добиться положительного результата, нужно регулярно заниматься продвижением ресурса. Правда, чтобы оценить все недостатки и преимущества сайта, нужно провести его аудит.
Такую процедуру проводят все те, кто не может продвинуться в ТОП по поисковой системе.
Если говорить о самом аудите, то он бывает нескольких разновидностей:
Каждый из вариантов аудита сможет внести существенный изменения и исправления на ресурс, которые помогут продвинуться на лидирующие позиции в поисковой системе.
Digital.Help – это специальный портал, позволяющий заказчикам найти подходящих исполнителей. Digital-агентство для начала работы должны добавить свою компанию на площадку и добавить перечень услуг.
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