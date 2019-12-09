Аудит сайта: разновидности и особенности

Сейчас многие компании переносят свою торговлю на виртуальные площадки. Для продвижения собственных услуг создают сайты. К сожалению, неправильный подход в продвижении ресурса может не принести значительных плодов. Чтобы исправить эту проблему, заказывают технический аудит сайта. Digital.Help - это маркетплейс Digital-услуг, где можно заказать технический аудит сайта у профессионалов.

Зачем нужен технический аудит сайта

Многие владельцы не понимают, зачем нужен аудит сайта. Нужно смотреть на вещи реально, ведь в интернете есть сотни или тысячи магазинов подобной тематики, поэтому из-за высокой конкуренции достаточно тяжело занять лидирующие места.

Чтобы добиться положительного результата, нужно регулярно заниматься продвижением ресурса. Правда, чтобы оценить все недостатки и преимущества сайта, нужно провести его аудит.

Такую процедуру проводят все те, кто не может продвинуться в ТОП по поисковой системе.

Если говорить о самом аудите, то он бывает нескольких разновидностей:

Поисковый. Этот аудит занимается оптимизацией сайта под требования поисковых систем. Обычно специалист проверяет ресурс на наличие дублирующих страниц, анализ ссылочной массы, поиска зеркал и их настройки.

Техническо-программный. Заключается в проверке программной составляющей ресурса. Проверяют: скорость загрузки страницы, настройку под мобильные устройства, страницы ошибок 404, навигацию сайта.

Контентный. В этом случае проводят проверку публикуемой на страницах сайта информации. Проверяют: наличие правильно написанных заголовков и описания, уникальность и актуальность контента, оптимизацию под ключевые слова.

Каждый из вариантов аудита сможет внести существенный изменения и исправления на ресурс, которые помогут продвинуться на лидирующие позиции в поисковой системе.

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