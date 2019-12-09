Особенности получения сертификации

Почти каждый предприниматель, начинающий продавать определенную продукцию, сталкивался с проблемой оформления сертификатов. ТР.ТС.Инфо - это специальный информационный портал, помогающий предпринимателю в решении вопросов относительно сертификации.

Особенности сертификации

Сертификат соответствия – это важный документ, который необходимо получить практически каждому предпринимателю, желающему продвигать свой товар. Сертификация – это специальная процедура, подтверждающая качество и соответствие товара по всем документам. Чтобы получить положительный результат, всю продукцию проверяют на лабораторных тестах и делают вывод согласно экспертной оценке.

На сегодняшний день существует несколько вариантов получения сертификата. Сам процесс зависит от количества товара и его типа. Помимо основной продукции, в государственный орган также нужно предоставить:

Заявление с подписью и печатью.

Документ на право собственности.

Нормативные документы на товар.

Инструкция по использованию.

После того как лабораторные тесты состоялись, заявитель сможет добавить к общему списку протокол с испытаниями. Процедура получения сертификата обычно занимает 3-5 дней.

Основные возможности портала

ТРТСinfo – это ресурс, созданный в качестве помощника для предпринимателей в решении вопросов про сертификацию. На портале собраны грамотные специалисты Российской Федерации в сфере сертификации. Для большего удобства, разработчики подготовили целый список ответов на самые популярные вопросы, связанные с этой тематикой.

Если ответа на вопрос так и не было найдено, то можно задать его напрямую эксперту. Специалисты стараются ответить быстро.

За последнее время достаточно часто в этой сфере встречается обман. К примеру, некоторые организации выдают себя за сертифицированные центры, хотя на самом деле такими не являются. К сожалению, в результате предприниматель получает подделку вместо нормального документа.

Чтобы избежать таких проблем, нужно доверять только проверенным организациям, которые смогут проконсультировать по всем сложным вопросам.

Выбирая центр для получения сертификата нужно ориентироваться на опыт и квалификацию компании. Именно от этих факторов зависит качество предоставляемым услуг.

Представленный информационный ресурс поможет в вопросах по сертификации и выборе центра.

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