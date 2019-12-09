Как выбрать детское одеяло: особенности пуховой модели

Молодые родители сталкивались с тем периодом, когда малыш только ест и спит. Именно на этом этапе нужно обеспечить полноценный и комфортный сон для ребенка. А справиться с этой задачей может детское одеяло из пуха. Найти подходящие модели можно в интернет-магазине: Sp007.ru.

Особенности пухового одеяла

Обеспечить ребенку комфортный и здоровый сон – это важная задача каждого родителя. Детское пуховое одеяло в этом случае играет важную составляющую. Чтобы правильно подобрать изделие, нужно опираться на следующие требования:

Создать комфортный температурный режим во время сна. Одеяло должно иметь хорошую теплопроводность, чтобы нормально согревать ребенка.

Изделие не должно создавать «парилку», но при этом обязательно обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.

Одеяло должно быть антиаллергенным, поэтому в составе должны быть только натуральные компоненты.

Кроме того, стоит обратить внимание на уход за одеялом. Он не должен быть слишком сложным, при этом во время стирки хорошее изделие не деформируется. Так как ребенку нужно обеспечить только чистые вещи, то и пуховое одеяло придется регулярно стирать, поэтому важно, чтобы модель быстро сохла.

Популярная разновидность детских одеял – пуховое одеяло. Это самая теплая модель, за основу которой используют пух водоплавающих птиц. Кроме того, пух также разделяется на несколько разновидностей. К примеру, самый распространенный и доступный вариант – гусиный пух. Отличаются такие модели следующими преимуществами:

Изделие легкое.

Хорошо циркулирует воздух.

Сохраняет тепло надолго.

К сожалению, у такого материала тоже есть весомый недостаток – легко и быстро накапливает влагу. Поэтому, чтобы пуховое одеяло всегда было свежим, его нужно регулярно проветривать.

Важно отметить, что такая разновидность одеял достаточно теплая. Чтобы ребенок во время сна не испытывал дискомфорт, желательно использовать изделие при комнатной температуре не более 18°С.

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