Меры предосторожности во время покупки недвижимости

Сделки с недвижимостью – это «лакомый кусок» для любого мошенника. Чтобы обезопасить себя и свои деньги, нужно с особой аккуратностью подходить к процедуре. Для этого запрашивают выписку из ЕГРН или проверяют участок на кадастровой карте России. Сделать это можно с помощью сайта: https://roskarta.com/.
Как обезопасить себя во время покупки недвижимости
Для среднестатистического жителя, покупка квартиры – это серьезный шаг, к которому можно идти несколько лет. По этой причине, никакому покупателю не захочется рисковать своими сбережениями. Чтобы не попасть на обман, особенно со вторичной недвижимостью, нужно проверить жилье по следующим параметрам:
Все эти моменты можно проверить с помощью выписки с ЕГРН или при проверке недвижимости на кадастровой карте. Воспользоваться нею можно на сайте https://roskarta.com/.
Кадастровая карта России позволяет узнать данные об определенном объекте недвижимости, посмотреть кадастровую стоимость и всех владельцев, начиная с 1998 года.
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