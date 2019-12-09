Меры предосторожности во время покупки недвижимости

Сделки с недвижимостью – это «лакомый кусок» для любого мошенника. Чтобы обезопасить себя и свои деньги, нужно с особой аккуратностью подходить к процедуре. Для этого запрашивают выписку из ЕГРН или проверяют участок на кадастровой карте России. Сделать это можно с помощью сайта: https://roskarta.com/.

Как обезопасить себя во время покупки недвижимости

Для среднестатистического жителя, покупка квартиры – это серьезный шаг, к которому можно идти несколько лет. По этой причине, никакому покупателю не захочется рисковать своими сбережениями. Чтобы не попасть на обман, особенно со вторичной недвижимостью, нужно проверить жилье по следующим параметрам:

Долги. Оформляя право собственности на недвижимость, покупатель автоматически берет на себя все задолженности, связанные с этим объектом. Обычно это огромные счета за коммунальные услуги. Нужно понимать, что даже незнание об этих долгах не освободит нового владельца от их выплат.

Собственники. Довольно часто квартира приватизирована на нескольких собственников. В этом случае, нужно получить разрешение каждого из них. Если этого не сделать, то тот, чьи интересы были нарушены, может аннулировать договор в течение 10 лет после его заключения.

Финансовые обязательства. Квартира под залог – популярная услуга в финансовой сфере. Операция по ее продаже может проводиться только с согласия залогодержателя.

Лица, имеющие права на пользование. Это относится несовершеннолетних и недееспособных лиц, требующих постоянного ухода. Именно эта категория граждан может потребовать аннуляцию сделки. По закону они могут быть даже не собственниками, но все равно рассчитывать на пользование недвижимостью.

Все эти моменты можно проверить с помощью выписки с ЕГРН или при проверке недвижимости на кадастровой карте. Воспользоваться нею можно на сайте https://roskarta.com/.

Кадастровая карта России позволяет узнать данные об определенном объекте недвижимости, посмотреть кадастровую стоимость и всех владельцев, начиная с 1998 года.

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