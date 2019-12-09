Выписка из ЕГРН: зачем нужна и где ее использовать

Покупка квартиры – ответственный шаг для каждого. Так как это достаточно дорогостоящая покупка, то для ее достижения часто требуется несколько лет. К сожалению, так как данная процедура связанна с огромными денежными суммами, не удивительно, что здесь так часто встречаются мошенники. Чтобы обезопасить себя многие оформляют выписку из ЕГРН. Именно в этом документе указана вся информация об определенном объекте недвижимости. Получить выписку в ускоренном режиме со всеми печатями можно на сайте:https://rosreestr.net/proverit-uchastok.

Особенности документа

Прежде чем разбирать основную выписку нужно знать, что ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости. Это государственная база всех объектов недвижимости, находящихся на территории Российской Федерации. Записи в эту базу могут вноситься только по доверенности или решению суда.

Выписка из ЕГРН – это обязательный атрибут любой сделки, связанной с недвижимостью. Согласно статистике, каждая 10 сделка осуществляется мошенниками, подделывающими документ на право собственности. Единственный документ, который сможет подтвердить или опровергнуть информацию о собственности – выписка из ЕГРН. В ней указаны следующие пункты:

История собственников.

Технические характеристики.

Кадастровая стоимость.

Другое (наложенные аресты, залог и пр.).

Эта выписка может пригодиться не только перед покупкой недвижимости, но и:

Перед приватизацией объекта. Государственные органы требуют от будущего владельца выписку для постановки квартиры на учет. Во время судебных разбирательств. Справка нужна в том случае, если человек планирует отстаивать свои права собственности в суде. Именно в этом документе будут указаны все данные о продаже недвижимости, которые помогут судье определить мошенника и владельца. Перед оформлением наследства или дарением.

Онлайн-портал rosreestr.net поможет получить выписку из ЕГРН быстро, при этом за небольшую сумму. Кроме того, на сайте можно проверить земельный участок по его кадастровому номеру.

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