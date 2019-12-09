Основные правила выбора септика

Жизнь в загородном доме всегда привлекает своими возможностями, правда для создания комфортных условий без специального оборудования никак не обойтись. В каждом частном доме разумно позаботиться об автономной канализации. Обязательный элемент современной автономной канализационной системы – септик. Купить септик в Москве с установкой можно на сайте «Дом Строй».

Особенности устройства

Автономный септик – это специальная емкость, имеющая отверстия входа и выхода, а также три герметические камеры. Они все взаимодействуют друг с другом, благодаря наличию специальных отверстий в верхней точке конструкции. Из загородного дома обычно поступают сточные воды в септик, где в последствии очищаются от тяжелых фракций.

Выбирать данное оборудование нужно исходя из количества проживающих в доме. К примеру, если количество членов семьи около 3-4 человек, то септик нужно выбирать объемом 2-3 куб. м. Если устройство рассчитывают использовать в большом коттедже, то лучше выбирать оборудование объемом 10 куб. м.

Важную роль при выборе септика также играет материал из которого он изготовлен. Главные требования, которым должен соответствовать септик: прочность, надежность, легкость. Именно эти требования в полной мере выполняет стеклопластик. Этот материал на данный момент используется во многих сферах хозяйственной деятельности. Для систем автономной канализации септик из стеклопластика подходит оптимально.

Как выбрать агрегат

Чтобы устройство полностью выполняло все задачи, необходимо к выбору септика подойти ответственно. В первую очередь нужно понять, какую мощность нужно использовать. Эта характеристика очень важна, так как подобрав существенно больше мощность, то можно просто выбросить все деньги на ветер. А вот если подбирать недостаточно мощное оборудование, из-за него канализационная система не сможет полноценно выполнять свои функции. Чтобы выбрать мощность септика, нужно предварительно просчитать количество сточных вод, которые нужно очищать за сутки. Для подсчета обязательно учитывают количество проживающих. После этого, количество проживающих умножают на норму потребления воды в сутки (170 – 250 л/сут.).

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