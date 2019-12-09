Выкуп авто с помощью компании «Бит Авто»: основные услуги

За последнее время многие компании стали предлагать услугу выкупа автомобилей. Суть ее – продажа транспортного средства в короткие сроки. Компания https://bit-auto.ru/ как раз предлагает этот вид услуги.

Особенности срочного выкупа

выкуп отечественных и иностранных автомобилей – это довольно распространенная процедура, которая позволяет быстрее продать машину.

Компания «Бит Авто» предлагает срочный выкуп автомобилей в любом состоянии. Работает организация в Санкт-Петербурге и Ленинской области. К основному перечню услуг относят:

Выкуп транспортного средства после ДТП. Дорожно-транспортные происшествия регулярно происходят на дороге. К сожалению, попадая в такую аварию, редко машина остается в нормальном состоянии. Чтобы хоть немного получить с этого прибыль, владельцы обращаются в «Бит Авто» для продажи своего автомобиля.

Выкуп кредитных автомобилей. Владельцы знают, как надолго может затянуться продажа машины. Ожидание покупателя может растянуться на месяца или даже года. Чтобы не ждать так долго, можно обратиться в компанию, которая выкупит транспортное средство за выгодную стоимость.

Выкуп авто на запчасти. Автовладельцы часто сталкиваются с тем, что их автомобиль полностью вышел из строя. В таком случае многие оставляют транспортное средство пылиться в гараже, другие же стараются заработать финансы на этом, поэтому продают авто на запчасти. Представленная компания поможет оформить сделку быстро, избегая многих финансовых затрат на транспортировку и оценку.

Выкуп авто с запретом на регистрацию. За последнее время в России стала популярна услуга продажи нерастаможенных автомобилей. Однако, оформление такого транспортного средства заставляет владельца выбрасывать большие суммы на оплату пошлин. Альтернативный вариант – быстрая продажа автомобиля компанией «Бит Авто». Специалисты после выкупа самостоятельно займутся оформлением транспортного средства на территории РФ.

Компания также практикует выкуп авто с выездом на место.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.