Выкуп авто с помощью компании «Бит Авто»: основные услуги

За последнее время многие компании стали предлагать услугу выкупа автомобилей. Суть ее – продажа транспортного средства в короткие сроки. Компания https://bit-auto.ru/ как раз предлагает этот вид услуги.
Особенности срочного выкупа
выкуп отечественных и иностранных автомобилей – это довольно распространенная процедура, которая позволяет быстрее продать машину.
Компания «Бит Авто» предлагает срочный выкуп автомобилей в любом состоянии. Работает организация в Санкт-Петербурге и Ленинской области. К основному перечню услуг относят:
- Выкуп транспортного средства после ДТП. Дорожно-транспортные происшествия регулярно происходят на дороге. К сожалению, попадая в такую аварию, редко машина остается в нормальном состоянии. Чтобы хоть немного получить с этого прибыль, владельцы обращаются в «Бит Авто» для продажи своего автомобиля.
- Выкуп кредитных автомобилей. Владельцы знают, как надолго может затянуться продажа машины. Ожидание покупателя может растянуться на месяца или даже года. Чтобы не ждать так долго, можно обратиться в компанию, которая выкупит транспортное средство за выгодную стоимость.
- Выкуп авто на запчасти. Автовладельцы часто сталкиваются с тем, что их автомобиль полностью вышел из строя. В таком случае многие оставляют транспортное средство пылиться в гараже, другие же стараются заработать финансы на этом, поэтому продают авто на запчасти. Представленная компания поможет оформить сделку быстро, избегая многих финансовых затрат на транспортировку и оценку.
- Выкуп авто с запретом на регистрацию. За последнее время в России стала популярна услуга продажи нерастаможенных автомобилей. Однако, оформление такого транспортного средства заставляет владельца выбрасывать большие суммы на оплату пошлин. Альтернативный вариант – быстрая продажа автомобиля компанией «Бит Авто». Специалисты после выкупа самостоятельно займутся оформлением транспортного средства на территории РФ.
Компания также практикует выкуп авто с выездом на место.
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