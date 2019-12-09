Особенности ВВГнг кабеля: сфера использования и преимущества

Электрические системы всегда подразумевают использование специальных материалов, которые отличаются своими техническими характеристиками. кабель ввгнг ls 3х2.5 гост - это разновидность изделий, активно использующаяся при прокладке электрических сетей.

Особенности конструкции

ВВГнг – это медный гибкий кабель, отличающийся своими негорючими характеристиками. Конструкция может быть, как круглая, так и плоская, благодаря чему активно используется в различных монтажных работах. Сейчас марка ВВГнг считается одной из самых популярных разновидностей для установки электрических сетей как в жилых домах, так и на производстве.

Согласно техническим характеристикам, кабель ВВГнг может быть, как многожильным, так и одножильным. Такое изделие выдерживает напряжение в 660В и 50 Гц, благодаря чему активно используется на различных промышленных предприятиях. Допустимая температура на жиле, проводящей ток - +70 °С. кабель ввгнг ls 3х2.5 купить можно в интернет-магазине «LampoVed».

Разновидности монтажа

Во время установки электрических сетей, обычно к кабелям выдвигают особые условия. Модель ВВГнг устанавливают следующими способами:

Скрытая. Это одна из самых распространенных видов прокладки в жилых помещениях. Обычно изделие устанавливают под штукатуркой и в других пустотах. Такой вариант монтажа не имеет возможности механического повреждения, поэтому не требует использования дополнительных средств защиты. Правда есть исключение в виде деревянных сооружений, где допускается прокладка кабеля только внутри негорючих конструкций. Открытая. Благодаря своим техническим характеристикам, кабель ввгнг ls 3х 2.5 гост цена можно прокладывать на открытых поверхностях из негорючих материалов (бетон, гипс, кирпич). Возможна также установка изделия на подвесных сооружениях. Если есть вероятность повреждения устройства механическим способом, то дополнительно используют специальные защитные конструкции (кабель, трубы, металлорукав и пр.).

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.