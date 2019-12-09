Особенности ВВГнг кабеля: сфера использования и преимущества

Электрические системы всегда подразумевают использование специальных материалов, которые отличаются своими техническими характеристиками. кабель ввгнг ls 3х2.5 гост - это разновидность изделий, активно использующаяся при прокладке электрических сетей.
Особенности конструкции
ВВГнг – это медный гибкий кабель, отличающийся своими негорючими характеристиками. Конструкция может быть, как круглая, так и плоская, благодаря чему активно используется в различных монтажных работах. Сейчас марка ВВГнг считается одной из самых популярных разновидностей для установки электрических сетей как в жилых домах, так и на производстве.
Согласно техническим характеристикам, кабель ВВГнг может быть, как многожильным, так и одножильным. Такое изделие выдерживает напряжение в 660В и 50 Гц, благодаря чему активно используется на различных промышленных предприятиях. Допустимая температура на жиле, проводящей ток - +70 °С. кабель ввгнг ls 3х2.5 купить можно в интернет-магазине «LampoVed».
Разновидности монтажа
Во время установки электрических сетей, обычно к кабелям выдвигают особые условия. Модель ВВГнг устанавливают следующими способами:
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