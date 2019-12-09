Разновидности и особенности домашнего текстиля

В обычном доме можно найти огромное разнообразие домашнего текстиля. Практически в любом месте есть эти изделия, которые составляют неотъемлемую часть всего помещения и интерьера. Текстиль – это не просто вещь для ежедневного пользования, но и отличная деталь любого интерьера. ООО «Нипромтекст» - фабрика нетканых материалов предлагает огромный ассортимент текстильных изделий за приятную стоимость.

Разновидности домашнего текстиля

Домашний текстиль встречается в любом доме. К примеру, самая распространенная разновидность – постельное белье. Это изделие изготавливают из натуральных тканей, таких как: хлопок, сатин, батист и др. материалы. Все они отличаются по своей плотности, мягкости и типу плетения.

Постельное белье премиум-класса изготавливают из льна, шелка и пр. материалов, в состав которых входят синтетические компоненты. Кроме того, изделия в этом сегменте отличаются своей дороговизной.

Еще одна популярная разновидность домашнего текстиля – полотенца для ванной. Обычно эти изделия имеют махровую основу и отличаются огромным разнообразием своих дизайнов. Часто полотенца дополнительно украшают аппликациями и другими элементами декора.

В тройку самых популярных изделий домашнего текстиля также входят одеяла. Их обычно изготавливают из искусственных материалов (синтепон, холлофайбер). Магазины представляют, как демисезонные, так и зимние модели. Все они отличаются своей легкостью, гипоаллергенностью и простотой в уходе.

Отдельной категорией принято считать кухонный текстиль. Сюда относят: салфетки, прихватки, скатерти, фартуки и пр. Скатерть – это именно то изделие, которое украшает праздничный стол. Самый распространенный вариант – льняная скатерть с вышивкой или кружевом.

При выборе домашнего текстиля многие следуют, чтобы изделие было безопасным и натуральным. Так как большинство текстиля находится в непосредственном контакте с кожей человека, очень важно, чтобы материал был гипоаллергенным и приятным на ощупь.

ООО «Нипромтекс» - крупный производитель нетканых материалов, предлагающий огромное разнообразие домашнего текстиля.

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