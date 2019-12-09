Сервис поиска запчастей для автомобилей

Сервис Carmont – это площадка в интернете, где можно попробовать найти запчасти для любой модели автомобиля. Она помогает искать предложения продавцов, автосервисов и авторазборок. За подробностями стоит обратиться в источник. Сервис работает довольно просто.
Сервис помогает экономить на услугах и запчастях, при этом это не влияет на их качество. С сервисом сотрудничает более 15-ти тысяч автосервисов из различных городов Российской Федерации и стран СНГ. Сеть автомастерских находится в более чем ста городах. Среднее время отклика на заявку на сайте составляет около 10-ти минут. Ежедневное количество заявок на нем превышает 1,2 тысячи. Действует круглосуточная служба поддержки пользователей.
Сайтом пользоваться легко и просто. На сервисе есть раздел «Запчасти», где можно самостоятельно найти поставщиков деталей для конкретной модели и марки авто. Есть также соответствующие разделы «Ремонт», «Уход», «Тюнинг». Заказ можно оформить непосредственно через возможности сервиса, для этого на сайте имеется корзина.
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