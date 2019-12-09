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Сервис поиска запчастей для автомобилей

12 декабря 2019 16:53  [27]

Сервис Carmont – это площадка в интернете, где можно попробовать найти запчасти для любой модели автомобиля. Она помогает искать предложения продавцов, автосервисов и авторазборок. За подробностями стоит обратиться в источник. Сервис работает довольно просто.

  1. Создание запроса. Он должен содержать информацию о необходимых деталях или услугах по ремонту автомобиля.
  2. Получение ответа. Он приходит от разных магазинов, автосервисов.
  3. Выбор оптимального предложения. Из всего числа предложений стоит выбрать оптимальное для себя, по рейтингам и отзывам об исполнителе, предложенной стоимости, расположению автосервиса и пр.

Сервис помогает экономить на услугах и запчастях, при этом это не влияет на их качество. С сервисом сотрудничает более 15-ти тысяч автосервисов из различных городов Российской Федерации и стран СНГ. Сеть автомастерских находится в более чем ста городах. Среднее время отклика на заявку на сайте составляет около 10-ти минут. Ежедневное количество заявок на нем превышает 1,2 тысячи. Действует круглосуточная служба поддержки пользователей.

Сайтом пользоваться легко и просто. На сервисе есть раздел «Запчасти», где можно самостоятельно найти поставщиков деталей для конкретной модели и марки авто. Есть также соответствующие разделы «Ремонт», «Уход», «Тюнинг». Заказ можно оформить непосредственно через возможности сервиса, для этого на сайте имеется корзина.

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