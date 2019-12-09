Глеб Никитин принял участие в работе форума Росатома "Лидеры ПСР" Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в работе форума "Лидеры производственной системы Росатома (ПСР)-2019". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отраслевой форум Росатома прошел 12 декабря в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

В ходе форума прошла панельная дискуссия по теме "Синергетический эффект "Эффективные регионы плюс Эффективные корпорации равно Эффективная страна". В ходе дискуссии обсуждались такие темы как оптимальная скорость распространения бережливых технологий в масштабах страны, обязательность внедрения таких технологий в организациях и на предприятиях, координация при проведении этой работы.

"Повышение производительности труда стало одним из национальных проектов, реализуемых по инициативе президента России. На сегодняшний день "бережливые технологии" активно внедряются в стране и таких примеров все больше и больше. Уже есть возможность оптимизировать сроки и выбирать для себя лучшие решения. Мы применяем меры господдержки, и будем расширять этот инструментарий", - сказал Михаил Бабич.

"Основной задачей для региона сейчас является выполнение целей и показателей, заложенных в указах президента и национальных проектах. Важно, чтобы достигнутые показатели отражали реальность. Например, чтобы повысить производительность труда нужно внедрять "бережливые технологии". Есть предприятия, которые мы мотивируем предоставлением мер поддержки, субсидированием покупки оборудования, проведением обучения сотрудников и консалтингом. В начале у представителей организаций или ведомств был скепсис. Многие считали, что их невозможно научить. Потом отношение меняется. Цифры по внедрению в регионе уже впечатляют. На данный момент количество проектов "Эффективного региона" составляет 2000 единиц. Учитывая, что мы занимаемся этим уже 2 года, соответственно, скорость около 1000 проектов в год. В нацпроект повышения производительности труда за год вошли уже 76 компаний. Мы превысили более чем в полтора раза поставленную перед нами задачу", - отметил Глеб Никитин.

"Скорость внедрения "бережливых технологий" зависит от вовлеченности руководства и потребности компаний в этих переменах. Работая в регионах, мы видим, как меняется сознание людей, как люди превращаются в творцов и созидателей. Это вечный поиск улучшений и положительных изменений в интересах людей", - сказал Алексей Лихачев.