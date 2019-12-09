СУ СК просит нижегородцев помочь в поиске пропавшей 14-летней Алены Савиновой Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи СК обращаются к нижегородцам и жителям Нижегородской области за помощью в установлении местонахождения пропавшей девушки из Ульяновской области.

По версии следствия, 3 декабря 2019 года 14-летняя Алена Савинова вышла из школы в г. Инза Ульяновской области и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Предположительно, пропавшую девушку видели 4 декабря 2019 года в районе остановки "ул. Ларина" в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Приметы пропавшей: рост 158 см, темные волосы (стрижка каре), карие глаза, среднего телосложения.

Была одета в бежевую шапку, бежевый пуховик, черные брюки и черные сапоги.



Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-26-64, 8-920-069-50-67, либо сообщить в полицию по телефону 02.