СУ СК просит нижегородцев помочь в поиске пропавшей 14-летней Алены Савиновой

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Следователи СК обращаются к нижегородцам и жителям Нижегородской области за помощью в установлении местонахождения пропавшей девушки из Ульяновской области.
По версии следствия, 3 декабря 2019 года 14-летняя Алена Савинова вышла из школы в г. Инза Ульяновской области и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Предположительно, пропавшую девушку видели 4 декабря 2019 года в районе остановки "ул. Ларина" в Приокском районе Нижнего Новгорода.
Приметы пропавшей: рост 158 см, темные волосы (стрижка каре), карие глаза, среднего телосложения.
Была одета в бежевую шапку, бежевый пуховик, черные брюки и черные сапоги.
Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-26-64, 8-920-069-50-67, либо сообщить в полицию по телефону 02.
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