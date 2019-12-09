Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2019 09:41  [14] Директор техникума в Сергаче оштрафован по итогам проверки
13 декабря 2019 09:27  [43] СУ СК просит нижегородцев помочь в поиске пропавшей 14-летней Алены Савиновой
12 декабря 2019 18:27  [164] НРО "Единой России" в День Конституции организовало цикл мероприятий, посвященных празднику
12 декабря 2019 17:53  [409] Председатель Думы Дзержинска, секретарь местного отделения ЕР Сергей Попов проводит прием граждан
12 декабря 2019 16:14  [242] Ким Ее Чер пропал в Нижнем Новгороде
12 декабря 2019 15:38  [533] Десять отремонтированных вагонов выдут на линии нижегородского метро под новый год
12 декабря 2019 15:32  [242] Нижегородские "сотрудники" ЖКХ подменили деньги в ходе проверки счетчиков
12 декабря 2019 15:02  [221] Еще восемь квартир получат нижегородские дети-сироты
12 декабря 2019 14:55  [462] ЛУКОЙЛ поддержал в Кстове благотворительную акцию для детей
12 декабря 2019 14:03  [204] Монумент в сквере им.1905 года отреставрируют почти за 15 млн рублей
Общество

СУ СК просит нижегородцев помочь в поиске пропавшей 14-летней Алены Савиновой

13 декабря 2019 09:27  [43] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи СК обращаются к нижегородцам и жителям Нижегородской области за помощью в установлении местонахождения пропавшей девушки из Ульяновской области.

По версии следствия, 3 декабря 2019 года 14-летняя Алена Савинова вышла из школы в г. Инза Ульяновской области и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Предположительно, пропавшую девушку видели 4 декабря 2019 года в районе остановки "ул. Ларина" в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Приметы пропавшей: рост 158 см, темные волосы (стрижка каре), карие глаза, среднего телосложения.

Была одета в бежевую шапку, бежевый пуховик, черные брюки и черные сапоги.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-26-64, 8-920-069-50-67, либо сообщить в полицию по телефону 02.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph