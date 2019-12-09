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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пильнинском районе

13 декабря 2019 09:51  [1] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Пильнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла вечером 12 декабря 2019 года на дороге Пильна-Курмыш. По предварительной информации, водитель Hyundai выехал на встречку, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом (транспортное средство принадлежит предприятию).

На момент ДТП в автобусе не было пассажиров. В результате аварии водитель и пассажиры иномарки (все -мужчины) получили травмы, не совместимы с жизнью. Погибшие - жители Пильнинского района, 43-летний водитель, пассажиры в возрасте 57 и 35 лет.

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