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Общество

День открытых дверей пройдет в ЗАГСах Нижегородской области 20 декабря

13 декабря 2019 11:48  [68] Общество

Фото: sarov24.ru

День открытых дверей пройдет в отделах ЗАГС Нижегородской области 20 декабря 2019 года. Участие в мероприятии необходимо заблаговременно согласовывать, адреса и телефоны отделов по ссылке.

Главное управление ЗАГС приглашает школьников и студентов принять участие в Дне открытых дверей: пройдут тематические мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов
в органы государственной власти и формирование положительного образа государственного служащего среди молодежи.

У юных нижегородцев появится возможность познакомиться с работой любого органа ЗАГС региона, основами семейного законодательства и порядком регистрации актов гражданского состояния, а также получить юридические консультации.

Учащиеся узнают о преимуществах получения государственных услуг
в электронном виде, особенностях формирования архивного фонда и проведения торжественных церемоний бракосочетания. Для них будут организованы ознакомительные экскурсии, в том числе по залам торжественной регистрации. Сотрудники расскажут о богатой истории ведомства и об основных направлениях деятельности современных органов ЗАГС.

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