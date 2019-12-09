"Горьковская Ёлка": программа фестиваля

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Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу, 14 декабря 2019 года, в 14:00 и продолжится до 8 января. Основные праздничные мероприятия пройдут с 28 декабря по 8 января. Главной площадкой станет пл.Минина. На сайте организаторы опубликовали подробную программу.
28 декабря - открытие фестиваля на пл.Минина.
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Новогодняя зарядка от аниматоров
13:30 Приветствие от Деда Мороза, торжественное открытие резиденции
14:00 Новогодняя музыка
15:00 Сбор участников конкурса карнавального костюма
15:20 Театрализованное шоу открытия фестиваля
15:30 Приветствие от Деда Мороза
15:40 Новогодний флешмоб от аниматоров
15:50 Дефиле финалистов конкурса карнавальных костюмов
16:00 Награждение победителей конкурса карнавальных костюмов
16:20 Спектакль "Щелкунчик" от театра "Вера" с подвижными играми у сцены
17:00 Выступление кавер-группы "Маэстро"
17:20 Новогодний флешмоб от сказочных героев
17:30 Выступление кавер-группы "Маэстро"
17:40 Розыгрыш подарков от партнеров
17:50 Чтение новогодних сказок известными нижегородцами
18:00 Танцы на льду – выступление дуэта фигуристов
18:20 Выступление ENVY-show с новогодней программой
19:00 Фаер-шоу с программой "Величайший шоумен"
19:30 Выступление ENVY-show с новогодней программой
19:50 Розыгрыш подарков от партнеров
20:00 Новогодняя дискотека от топовых нижегородских DJ
22:00 Завершение дня фестиваля
29 декабря – театральный Нижний
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Танцевальный флешмоб от аниматоров
12:30 Новогодняя музыка
13:00 СТАРТ забега Дедов Морозов
13:20 Шоу карнавальных ходулистов
13:30 Интерактив с гостями «Театральный словарь»
13:40 Награждение победителей забега Дедов Морозов
14:00 Чтение стихотворений от известных нижегородцев
14:10 Танцевальный шоу-номер «Победительницы»
14:20 Чтение новогодних стихотворений от известных нижегородцев
14:30 Театральный перфоманс от Барона Мюнхгаузена
15:00 Интерактив с гостями «Поэзия или Рэп»
15:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров
15:30 Пластический театр «Пиано»
16:30 Новогодний флешмоб от аниматоров
16:40 Танцевальный шоу-номер «Антре»
17:00 Спектакль «Щелкунчик» от детского театра «ВЕРА»
17:30 Вокальная студия «Гармония»
18:00 Шоу жонглеров
18:30 Мастер-класс по жонглированию
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Перфоманс мимов-фьеков
20:00 Новогодняя дискотека
22:00 Окончание дня фестиваля.
30 декабря – Новогодний марафон
Программа на сцене:
12:00 Cтарт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка от аниматоров
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Веселые старты «Лыжная гонка»
13:30 Ватрушка-ралли с аниматорами
14:00 Танцевальный мастер-класс
14:30 Спортивные игры с аниматорами «Сила мороза»
15:00 Спортивные игры с аниматорами «Ледниковый период»
15:30 «Снежный тир»
16:00 Акробатическое шоу «Inspire»
16:20 Танцевальный мастер-класс
16:30 Барабанное шоу «BW» совместно с чирлидерами БК НН
16:50 Танцевальный флешмоб с аниматорами
17:00 Выступление дуэта фигуристов «ICEBERG»
17:30 Танцевальное выступление от чирлидеров БК НН
17:40 Шоу спортивного жонглирования
18:00 Мастер-класс по спортивному жонглированию
18:20 Танцевальное выступление от чирлидеров БК НН
18:30 Танцевальный мастер-класс
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Светодиодное шоу «The White»
20:00 Новогодняя дискотека
22:00 Окончание дня фестиваля
31 декабря – музыка нас связала
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов
13:30 Детский вокальный ансамбль «Дарики»
13:40 Интерактив «Стань звездой!»
14:00 Вокальное выступление Алены Лебедь
14:10 Танец снегурочек
14:30 Вокальное выступление Алены Лебедь
14:50 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов
15:10Танцевальный флешмоб от аниматоров
15:20 Танцевальный номер «Антре»
15:40 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов
16:00 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой
16:20 Музыкальный крокодил
16:40 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой
16:50 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов
17:10 Награждение участников конкурса Новогодних джинглов
17:20 «Ты-суперзвезда!» Танцевальный номер
17:30 Группа «Горькие буги»
17:40 Конкурс воображаемых гитар
18:00 Группа «Горькие буги»
18:30 Барабанное шоу «BW»
18:50 Караоке-баттл среди гостей
19:00 Новогодняя дискотека
20:00 Завершение дня; подготовка территории фестиваля к Новогодней Ночи
31 декабря – Новогодний карнавал
Программа на сцене:
22:00 Открытие площадки для гостей. Новогодняя музыка.
22:15 Поздравления от ведущего и аниматоров
22:45 ОТКРЫТИЕ программы новогодней ночи, шоу барабанщиц
23:00 Розыгрыш подарков от партнеров и новогодняя шуточная викторина
23:20 Выступление артистов
23:40 Новогодний танцевальный флешмоб от аниматоров
23:45 Мега-селфи и загадывание желаний 2020
23:55 Новогоднее обращение президента
00:00 Куранты
00:07 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
00:30 Фаер-шоу «Волшебный Новый год»
00:50 Фейерверк
01:00 Музыкальное выступление Татьяны Щелоковой
01:30 Музыкальное выступление кавер-группы «Каштаны из Берлина»
02:00 DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go
02:30 Световое шоу «NRG»
02:40 DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go
04:00 Окончание мероприятия
1 января – с чистого листа
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Новогодние веселые старты для детей от аниматоров
13:30 Цирковое выступление жонглеров
14:00 Мастер-класс по жонглированию
14:20 Выступление вокалистки Алены Лебедь
14:30 РА-театр со спектаклем про Мумий Тролля «ИзМУМИтельная зима», г. Городец
15:00 Выступление вокалистки Алены Лебедь
15:20 Интерактив «Тест на трезвость»
15:30 Барабанное шоу «BW»
15:40 Флешмоб «Начни с чистого листа»
16:00 Вокальный дуэт «TwixDuo»
16:30 Танцевальное выступление
16:40 Вокальный дуэт «TwixDuo»
17:00 РА-театр со спектаклем про Мумий Тролля «ИзМУМИтельная зима», г. Городец
17:30 Выступление бойз-бэнда «ShowMan»
17:40 Танцевальный флешмоб от аниматоров
18:00 Выступление бойз-бэнда «ShowMan»
18:20 Интерактив «Облако обещаний»
18:40 Перфоманс мимов-фьеков
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Вечернее фаер-шоу
20:00 Первая дискотека года!
22:00 Окончание дня фестиваля
2 января – волшебство и наука
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Анонс программы дня
13:30 Шоу иллюзий с фокусником
13:50 Игра «Высказывания великих»
14:00 Квест по территории фестиваля «Побег игрушек»
14:30 Игра «Кубок по квиддичу»
14:50 Интерактивная игра «Научный эксперимент»
15:00 Новогоднее научное шоу от чокнутого профессора
15:30 Квиз от Дедушки Мороза
15:50 Шоу жонглеров
16:00 Перфоманс мимов-фьеков
16:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров
16:40 Интерактив «Школа волшебников»
17:00 Новогоднее научное шоу
17:40 Шоу жонглеров
18:00 Мастер класс по жонглированию
18:30 Интерактив “Чтение мыслей”
18:50 Танцевальный флешмоб от аниматоров
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Светодиодное шоу
20:00 Новогодняя дискотека
22:00 Окончание дня фестиваля
3 января – мы родом из детства
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Дискотека для малышей от «Детского Радио»
14:00 Вокальное выступление Алены Лебедь с репертуаром из новогодних кинофильмов
14:20 Игра «Машина времени» (угадываем любимые советские фильмы по стоп кадру/фразе)
14:30 Вокальное выступление Алены Лебедь
15:00 Дворовые игры
15:20 Танцевальный шоу-номер «Лагуна»
15:30 Вокальная студия “Гармония”
15:40 Танцевальный номер «Стиляги»
15:40 Танцевальный номер «Стиляги»
16:00 Вокальная студия “Гармония”
16:30 Шоу иллюзионистов
17:00 Театральный перфоманс от Барона Мюнхгаузена
17:30 Группа «Горький буги»
17:50 Танцевальное шоу «Снежные королевы»
18:00 Группа «Горький буги»
18:30 Светодиодное шоу «The White»
18:50 Танцевальный флешмоб от аниматоров
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Вечернее фаер-шоу
20:00 Дискотека от «АвтоРадио»
22:00 Окончание дня фестиваля
4 января – вокруг света за один день
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Анонс программы дня
13:30 Новогодняя музыка
13:40 Интерактив «Новогодние традиции мира»
13:50 Шоу-балет «Келти»
14:00 Интерактив «Традиции Ирландии»
14:10 Шоу балет «Келти»
14:20 Игра «Знаменитые Ирландцы»
14:30 Греческий Новый Год
15:00 Игра «Мифы Древней Греции»
15:10 Танец нимф
15:20 Интерактив «Греческие традиции»
15:30 Египетский Новый год
15:50 Игра-полоса препятствий «Расхитители гробниц»
16:10 Современные Боги Египта
16:20 Интерактив «Традиции Египта»
16:30 Японский Новый год
16:40 Аттракцион «Бой самураев»
17:00 Танец гейш
17:10 Интерактив «Традиции Японии»
17:20 Французский Новый год
17:40 Парижские мимы
17:50 Школа жонглирования
18:10 Интерактив «Традиции Франции»
18:20 Итальянский Новый год
18:30 Танцевальное выступление «Королева бала»
18:40 Шоу карнавальных ходулистов
18:50 Традиции Италии
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:20 Вечернее фаер-шоу
20:00 Новогодняя дискотека
22:00 Окончание дня фестиваля
5 января – путешествие в сказку
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Вокальная студия “Гармония”
13:30 Шоу карнавальных ходулистов
14:00 Эстафета «Змей Горыныч»
14:30 Танцевальный флешмоб от аниматоров
14:50 Игра «Побег от Бабы Яги»
15:20 Детское шоу-перфоманс «Как приручить дракона?»
15:50 Детское шоу-перфоманс чаепитие у Шляпника
16:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров
16:30 Театрализованная постановка от театра «Преображение»
17:10 Русские народные хороводы и сценки «Синий Лён»
17:50 Сказка «Пиратский Новый год» от театральной студии «Teen space»
18:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров
18:30 Спектакль «Щелкунчик» от театра «Вера»
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Вечернее фаер-шоу
20:00 Новогодняя дискотека
22:00 Окончание дня фестиваля
6 января Рождественский сочельник
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:00 Шоу карнавальных ходулистов
13:30 Колядки вместе с благотворительными фондами Нижнего Новгорода
14:00 Хоровод и колядные песни «Синий Лен»
14:30 Выступление благотворительных фондов
15:00 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой с русской народной программой
15:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров
15:30 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой с русской народной программой
16:00 Жонглеры-скоморохи
16:30 Мастер-класс по жонглированию
16:40 Вокальное выступление Анастасии Тестовой
17:00 Театрализованная постановка от театра «Преображение»
17:30 Танцевальный флешмоб от аниматоров
18:00 Хоровод и колядные песни «Синий Лен»
18:20 Интерактив «Рождественские Гадания»
18:30 Вручение собранных подарков фондам
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Вечернее фаер-шоу
20:00 Новогодняя дискотека
22:00Окончание дня фестиваля
7 января – Рождественская история
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:10 Новогодняя зарядка
12:30 Новогодняя музыка
13:20 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой
13:30 Танцевальный флешмоб от аниматоров
14:00 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой
14:30 Театрализованная постановка от театра «Преображение»
15:00 Приветствие гостей фестиваля от персонажа Духа прошлого Рождества
15:20 Танцевальное выступление «Снежная Королева»
15:30 Интерактив «Нижегородские истории»
15:40 Исторические игры «Царская Россия»
16:00 Приветствие гостей фестиваля от персонажа Духа нынешнего Рождества
16:20 Перфоманс мимов-фьеков
16:30 Новогодние спортивные игры
17:00 Приветствие гостей фестиваля от персонажа Духа будущего Рождества
17:30 Пластический театр «Пиано»
18:00 Благотворительная акция «Расправь крылья» с Нижегородскими НКО
18:10 Выступление Рождественского хора
18:30 Флешмоб «Дарим тепло»
19:00 Розыгрыш подарков от партнеров
19:30 Вечернее фаер-шоу
20:00 Новогодняя дискотека
22:00 Окончание дня фестиваля
8 января – закрытие фестиваля
Программа на сцене:
12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.
12:30 Новогодняя зарядка
13:00 Новогодняя музыка
14:00 Новогодний флешмоб от аниматоров
14:10 Новогодняя викторина и розыгрыш подарков от партнеров
14:30 Танцевальный мастер-класс
14:45 Вручение благодарственных писем волонтерам
15:00 Благотворительный спектакль от театра «Пиано»
15:30 Танцевальное шоу закрытия фестиваля
16:00 Вручение благодарственных писем партнерам и организаторам
16:10 Карнавальные ходулисты
16:20 Новогодний флешмоб от аниматоров
16:30 Выступление певицы Анастасии Тестовой
17:00 Чтение новогодних сказок известными нижегородцами
17:10 Музыкальное выступление Арины Катковой с авторскими песнями
17:30 Шоу новогодних жонглеров
17:50 Мастер-класс по жонглированию с гостями фестиваля
18:00 Выступление дуэта «The Diamonds»
18:20 Прощание Деда Мороза с гостями фестиваля
18:30 Новогодний флешмоб от аниматоров
19:00 Выступление кавер-группы «Cash`u»
19:30 Вечернее фаер-шоу «Величайший Шоумен»
20:00 Выступление кавер-группы «Cash`u»
20:30 Новогодняя дискотека от топовых нижегородских DJ
22:00 Завершение фестиваля
Также в эти дни будут организованы творческие мастер-классы.
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