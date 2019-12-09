"Горьковская Ёлка": программа фестиваля Культура и отдых

Фестиваль "Горьковская Ёлка" откроется в Нижнем Новгороде в эту субботу, 14 декабря 2019 года, в 14:00 и продолжится до 8 января. Основные праздничные мероприятия пройдут с 28 декабря по 8 января. Главной площадкой станет пл.Минина. На сайте организаторы опубликовали подробную программу.

28 декабря - открытие фестиваля на пл.Минина.

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Новогодняя зарядка от аниматоров

13:30 Приветствие от Деда Мороза, торжественное открытие резиденции

14:00 Новогодняя музыка

15:00 Сбор участников конкурса карнавального костюма

15:20 Театрализованное шоу открытия фестиваля

15:30 Приветствие от Деда Мороза

15:40 Новогодний флешмоб от аниматоров

15:50 Дефиле финалистов конкурса карнавальных костюмов

16:00 Награждение победителей конкурса карнавальных костюмов

16:20 Спектакль "Щелкунчик" от театра "Вера" с подвижными играми у сцены

17:00 Выступление кавер-группы "Маэстро"

17:20 Новогодний флешмоб от сказочных героев

17:30 Выступление кавер-группы "Маэстро"

17:40 Розыгрыш подарков от партнеров

17:50 Чтение новогодних сказок известными нижегородцами

18:00 Танцы на льду – выступление дуэта фигуристов

18:20 Выступление ENVY-show с новогодней программой

19:00 Фаер-шоу с программой "Величайший шоумен"

19:30 Выступление ENVY-show с новогодней программой

19:50 Розыгрыш подарков от партнеров

20:00 Новогодняя дискотека от топовых нижегородских DJ

22:00 Завершение дня фестиваля

29 декабря – театральный Нижний

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Танцевальный флешмоб от аниматоров

12:30 Новогодняя музыка

13:00 СТАРТ забега Дедов Морозов

13:20 Шоу карнавальных ходулистов

13:30 Интерактив с гостями «Театральный словарь»

13:40 Награждение победителей забега Дедов Морозов

14:00 Чтение стихотворений от известных нижегородцев

14:10 Танцевальный шоу-номер «Победительницы»

14:20 Чтение новогодних стихотворений от известных нижегородцев

14:30 Театральный перфоманс от Барона Мюнхгаузена

15:00 Интерактив с гостями «Поэзия или Рэп»

15:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров

15:30 Пластический театр «Пиано»

16:30 Новогодний флешмоб от аниматоров

16:40 Танцевальный шоу-номер «Антре»

17:00 Спектакль «Щелкунчик» от детского театра «ВЕРА»

17:30 Вокальная студия «Гармония»

18:00 Шоу жонглеров

18:30 Мастер-класс по жонглированию

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Перфоманс мимов-фьеков

20:00 Новогодняя дискотека

22:00 Окончание дня фестиваля.

30 декабря – Новогодний марафон

Программа на сцене:

12:00 Cтарт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка от аниматоров

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Веселые старты «Лыжная гонка»

13:30 Ватрушка-ралли с аниматорами

14:00 Танцевальный мастер-класс

14:30 Спортивные игры с аниматорами «Сила мороза»

15:00 Спортивные игры с аниматорами «Ледниковый период»

15:30 «Снежный тир»

16:00 Акробатическое шоу «Inspire»

16:20 Танцевальный мастер-класс

16:30 Барабанное шоу «BW» совместно с чирлидерами БК НН

16:50 Танцевальный флешмоб с аниматорами

17:00 Выступление дуэта фигуристов «ICEBERG»

17:30 Танцевальное выступление от чирлидеров БК НН

17:40 Шоу спортивного жонглирования

18:00 Мастер-класс по спортивному жонглированию

18:20 Танцевальное выступление от чирлидеров БК НН

18:30 Танцевальный мастер-класс

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Светодиодное шоу «The White»

20:00 Новогодняя дискотека

22:00 Окончание дня фестиваля

31 декабря – музыка нас связала

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов

13:30 Детский вокальный ансамбль «Дарики»

13:40 Интерактив «Стань звездой!»

14:00 Вокальное выступление Алены Лебедь

14:10 Танец снегурочек

14:30 Вокальное выступление Алены Лебедь

14:50 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов

15:10Танцевальный флешмоб от аниматоров

15:20 Танцевальный номер «Антре»

15:40 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов

16:00 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой

16:20 Музыкальный крокодил

16:40 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой

16:50 Выступление участников конкурса Новогодних джинглов

17:10 Награждение участников конкурса Новогодних джинглов

17:20 «Ты-суперзвезда!» Танцевальный номер

17:30 Группа «Горькие буги»

17:40 Конкурс воображаемых гитар

18:00 Группа «Горькие буги»

18:30 Барабанное шоу «BW»

18:50 Караоке-баттл среди гостей

19:00 Новогодняя дискотека

20:00 Завершение дня; подготовка территории фестиваля к Новогодней Ночи

31 декабря – Новогодний карнавал

Программа на сцене:

22:00 Открытие площадки для гостей. Новогодняя музыка.

22:15 Поздравления от ведущего и аниматоров

22:45 ОТКРЫТИЕ программы новогодней ночи, шоу барабанщиц

23:00 Розыгрыш подарков от партнеров и новогодняя шуточная викторина

23:20 Выступление артистов

23:40 Новогодний танцевальный флешмоб от аниматоров

23:45 Мега-селфи и загадывание желаний 2020

23:55 Новогоднее обращение президента

00:00 Куранты

00:07 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

00:30 Фаер-шоу «Волшебный Новый год»

00:50 Фейерверк

01:00 Музыкальное выступление Татьяны Щелоковой

01:30 Музыкальное выступление кавер-группы «Каштаны из Берлина»

02:00 DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go

02:30 Световое шоу «NRG»

02:40 DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go

04:00 Окончание мероприятия

1 января – с чистого листа

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Новогодние веселые старты для детей от аниматоров

13:30 Цирковое выступление жонглеров

14:00 Мастер-класс по жонглированию

14:20 Выступление вокалистки Алены Лебедь

14:30 РА-театр со спектаклем про Мумий Тролля «ИзМУМИтельная зима», г. Городец

15:00 Выступление вокалистки Алены Лебедь

15:20 Интерактив «Тест на трезвость»

15:30 Барабанное шоу «BW»

15:40 Флешмоб «Начни с чистого листа»

16:00 Вокальный дуэт «TwixDuo»

16:30 Танцевальное выступление

16:40 Вокальный дуэт «TwixDuo»

17:00 РА-театр со спектаклем про Мумий Тролля «ИзМУМИтельная зима», г. Городец

17:30 Выступление бойз-бэнда «ShowMan»

17:40 Танцевальный флешмоб от аниматоров

18:00 Выступление бойз-бэнда «ShowMan»

18:20 Интерактив «Облако обещаний»

18:40 Перфоманс мимов-фьеков

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Вечернее фаер-шоу

20:00 Первая дискотека года!

22:00 Окончание дня фестиваля

2 января – волшебство и наука

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Анонс программы дня

13:30 Шоу иллюзий с фокусником

13:50 Игра «Высказывания великих»

14:00 Квест по территории фестиваля «Побег игрушек»

14:30 Игра «Кубок по квиддичу»

14:50 Интерактивная игра «Научный эксперимент»

15:00 Новогоднее научное шоу от чокнутого профессора

15:30 Квиз от Дедушки Мороза

15:50 Шоу жонглеров

16:00 Перфоманс мимов-фьеков

16:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров

16:40 Интерактив «Школа волшебников»

17:00 Новогоднее научное шоу

17:40 Шоу жонглеров

18:00 Мастер класс по жонглированию

18:30 Интерактив “Чтение мыслей”

18:50 Танцевальный флешмоб от аниматоров

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Светодиодное шоу

20:00 Новогодняя дискотека

22:00 Окончание дня фестиваля

3 января – мы родом из детства

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Дискотека для малышей от «Детского Радио»

14:00 Вокальное выступление Алены Лебедь с репертуаром из новогодних кинофильмов

14:20 Игра «Машина времени» (угадываем любимые советские фильмы по стоп кадру/фразе)

14:30 Вокальное выступление Алены Лебедь

15:00 Дворовые игры

15:20 Танцевальный шоу-номер «Лагуна»

15:30 Вокальная студия “Гармония”

15:40 Танцевальный номер «Стиляги»

15:40 Танцевальный номер «Стиляги»

16:00 Вокальная студия “Гармония”

16:30 Шоу иллюзионистов

17:00 Театральный перфоманс от Барона Мюнхгаузена

17:30 Группа «Горький буги»

17:50 Танцевальное шоу «Снежные королевы»

18:00 Группа «Горький буги»

18:30 Светодиодное шоу «The White»

18:50 Танцевальный флешмоб от аниматоров

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Вечернее фаер-шоу

20:00 Дискотека от «АвтоРадио»

22:00 Окончание дня фестиваля

4 января – вокруг света за один день

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Анонс программы дня

13:30 Новогодняя музыка

13:40 Интерактив «Новогодние традиции мира»

13:50 Шоу-балет «Келти»

14:00 Интерактив «Традиции Ирландии»

14:10 Шоу балет «Келти»

14:20 Игра «Знаменитые Ирландцы»

14:30 Греческий Новый Год

15:00 Игра «Мифы Древней Греции»

15:10 Танец нимф

15:20 Интерактив «Греческие традиции»

15:30 Египетский Новый год

15:50 Игра-полоса препятствий «Расхитители гробниц»

16:10 Современные Боги Египта

16:20 Интерактив «Традиции Египта»

16:30 Японский Новый год

16:40 Аттракцион «Бой самураев»

17:00 Танец гейш

17:10 Интерактив «Традиции Японии»

17:20 Французский Новый год

17:40 Парижские мимы

17:50 Школа жонглирования

18:10 Интерактив «Традиции Франции»

18:20 Итальянский Новый год

18:30 Танцевальное выступление «Королева бала»

18:40 Шоу карнавальных ходулистов

18:50 Традиции Италии

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:20 Вечернее фаер-шоу

20:00 Новогодняя дискотека

22:00 Окончание дня фестиваля

5 января – путешествие в сказку

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Вокальная студия “Гармония”

13:30 Шоу карнавальных ходулистов

14:00 Эстафета «Змей Горыныч»

14:30 Танцевальный флешмоб от аниматоров

14:50 Игра «Побег от Бабы Яги»

15:20 Детское шоу-перфоманс «Как приручить дракона?»

15:50 Детское шоу-перфоманс чаепитие у Шляпника

16:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров

16:30 Театрализованная постановка от театра «Преображение»

17:10 Русские народные хороводы и сценки «Синий Лён»

17:50 Сказка «Пиратский Новый год» от театральной студии «Teen space»

18:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров

18:30 Спектакль «Щелкунчик» от театра «Вера»

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Вечернее фаер-шоу

20:00 Новогодняя дискотека

22:00 Окончание дня фестиваля

6 января Рождественский сочельник

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:00 Шоу карнавальных ходулистов

13:30 Колядки вместе с благотворительными фондами Нижнего Новгорода

14:00 Хоровод и колядные песни «Синий Лен»

14:30 Выступление благотворительных фондов

15:00 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой с русской народной программой

15:20 Танцевальный флешмоб от аниматоров

15:30 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой с русской народной программой

16:00 Жонглеры-скоморохи

16:30 Мастер-класс по жонглированию

16:40 Вокальное выступление Анастасии Тестовой

17:00 Театрализованная постановка от театра «Преображение»

17:30 Танцевальный флешмоб от аниматоров

18:00 Хоровод и колядные песни «Синий Лен»

18:20 Интерактив «Рождественские Гадания»

18:30 Вручение собранных подарков фондам

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Вечернее фаер-шоу

20:00 Новогодняя дискотека

22:00Окончание дня фестиваля

7 января – Рождественская история

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:10 Новогодняя зарядка

12:30 Новогодняя музыка

13:20 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой

13:30 Танцевальный флешмоб от аниматоров

14:00 Вокальное выступление Татьяны Щелоковой

14:30 Театрализованная постановка от театра «Преображение»

15:00 Приветствие гостей фестиваля от персонажа Духа прошлого Рождества

15:20 Танцевальное выступление «Снежная Королева»

15:30 Интерактив «Нижегородские истории»

15:40 Исторические игры «Царская Россия»

16:00 Приветствие гостей фестиваля от персонажа Духа нынешнего Рождества

16:20 Перфоманс мимов-фьеков

16:30 Новогодние спортивные игры

17:00 Приветствие гостей фестиваля от персонажа Духа будущего Рождества

17:30 Пластический театр «Пиано»

18:00 Благотворительная акция «Расправь крылья» с Нижегородскими НКО

18:10 Выступление Рождественского хора

18:30 Флешмоб «Дарим тепло»

19:00 Розыгрыш подарков от партнеров

19:30 Вечернее фаер-шоу

20:00 Новогодняя дискотека

22:00 Окончание дня фестиваля

8 января – закрытие фестиваля

Программа на сцене:

12:00 Старт программы дня, начало работы площадок: сцена, резиденция Деда Мороза, творческие мастерские, ярмарка подарков.

12:30 Новогодняя зарядка

13:00 Новогодняя музыка

14:00 Новогодний флешмоб от аниматоров

14:10 Новогодняя викторина и розыгрыш подарков от партнеров

14:30 Танцевальный мастер-класс

14:45 Вручение благодарственных писем волонтерам

15:00 Благотворительный спектакль от театра «Пиано»

15:30 Танцевальное шоу закрытия фестиваля

16:00 Вручение благодарственных писем партнерам и организаторам

16:10 Карнавальные ходулисты

16:20 Новогодний флешмоб от аниматоров

16:30 Выступление певицы Анастасии Тестовой

17:00 Чтение новогодних сказок известными нижегородцами

17:10 Музыкальное выступление Арины Катковой с авторскими песнями

17:30 Шоу новогодних жонглеров

17:50 Мастер-класс по жонглированию с гостями фестиваля

18:00 Выступление дуэта «The Diamonds»

18:20 Прощание Деда Мороза с гостями фестиваля

18:30 Новогодний флешмоб от аниматоров

19:00 Выступление кавер-группы «Cash`u»

19:30 Вечернее фаер-шоу «Величайший Шоумен»

20:00 Выступление кавер-группы «Cash`u»

20:30 Новогодняя дискотека от топовых нижегородских DJ

22:00 Завершение фестиваля

Также в эти дни будут организованы творческие мастер-классы.

Все фото из официальной группы "Горьковская елка" ВКонтакте.