Ремонт теплосети, подключенной к 28 домам в Советском районе, подходит к завершению Общество

Место повреждения трубы Фото: Соцсеть

Теплоэнерго завершает сварочные работы на участке теплосети в районе улиц Невзоровых/Тимирязева в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такие данные Теплоэнерго приводит по состоянию на 11:30. В пресс-службе НИА "Нижний Новгород" пояснили, что на 12:15 работы продолжаются, из завершение планируется в ближайшее время.

Повреждение трубы магистральной теплосети произошло 12 декабря. В результате улицу, где произошло повреждение, заволокло паром. Это также повлекло подачу теплоносителя по сниженным параметрам в 28 домов. В пресс-службе добавили, что температура воды и отопления в домах была снижена примерно на 2 градуса.

После окончания ремонтно-восстановительных работ начнется дозаполнение участка тепловой сети, домуправляющие компании приступят к регулировке гидравлических параметров на внутридомовых сетях.