Андрей Гнеушев торжественно вручил стипендии детям с ограниченными возможностями здоровья Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 13 декабря 2019 года торжественно вручил именные стипендии Правительства Нижегородской области 15 одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных районов и городских округов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Правительство Нижегородской области и лично губернатор уделяют особое внимание вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей и молодежи. Поддержка людей с инвалидностью также является важнейшей частью национального проекта "Демография". Ребята, которые получили стипендии, своим талантом, творческим взглядом, желанием сделать окружающий мир лучше, своим стремлением достичь определенных творческих и профессиональных высот могут послужить примером для многих сверстников", - сказал Андрей Гнеушев.

Именные стипендии правительства Нижегородской области детям с ограниченными возможностями здоровья вручается ежегодно с 2007 года. За это время стипендии получили 195 юных талантливых нижегородцев, в том числе 15 - сегодня.

На соискание именных стипендий в 2019 году были представлены 68 заявок из 50 районов и городских округов.

Участники конкурса распределились по номинациям следующим образом:

- в сфере образования и науки - 14 человек,

- в сфере культуры и искусства - 17 человек,

- в сфере технического, прикладного и народного творчества - 17 человек,

- в сфере физкультуры и спорта - 14 человек,

- в сфере общественной деятельности - 6 человек.

На торжественном приеме также были вручены дополнительные премии четырем участникам конкурса в 2019 году, учрежденные общественными организациями: Региональной общественной организацией "Нижегородский совет женщин" и Нижегородской областной организацией Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".