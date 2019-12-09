Содействие депутата ЗС НО Олега Лавричева помогло ветеранам восстановить права на пению Общество

Олег Лавричев Фото: Пресс-служба АПЗ

Содействие депутата Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева помогло участникам ветеранских организаций восстановить права на пению. Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", где Олег Лавричев является генеральным директором.

В частности, председатель организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Арзамаса Евгений Березин рассказал, что в феврале 2019 года пенсионный фонд сообщил ему что теперь из-за выборной должности мужчина считается работающим пенсионером.

"Соответственно, я не должен получать индексацию пенсии. Хотя работаю я безвозмездно. Получается парадокс: работая на благо ветеранов, я не просто ничего не получаю, но и теряю то, что когда-то заработал честным трудом – моя пенсия перестала индексироваться. С февраля я потерял 20 тысяч рублей", - пояснил Евгений Березин.

Совет ветеранов Арзамаса – некоммерческая общественная организация, зарегистрированная в региональном министерстве юстиции, в налоговом органе, имеющая лицевой счет в банке. Движение всех средств легко можно проследить. Председатель совета не имеет трудового договора, заработная плата на выборной должности не предусмотрена.

Кроме того, за несогласие с распоряжением пенсионного фонда и отказ от предоставления персонифицированных данных ему грозил ежемесячный штраф в размере 500 рублей.

Председатели общественных ветеранских организаций таких крупных городов, как Саров, Дзержинск и Павлово, также получили извещения о лишении индексации.

"Мне пришло аргументированное разъяснение от ПФР, министерства социальной политики, почему я все-таки отношусь к категории работающих пенсионеров. Я уже махнул на все рукой, решил уйти. Работать в ущерб себе – кому это надо? То же сказали и мои коллеги из других городов. Все их обращения положительных результатов также не дали. Последней надеждой было написать письмо Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что я и сделал", - сказал Евгений Березин.

Олег Лавричев отправил депутатское обращение в ГУ УПФР по Арзамасскому району с просьбой высказать аргументированное мнение по этому вопросу. В частности, сохраняется ли за пенсионерами право на индексацию пенсии, если они выполняют общественную работу без вознаграждения в общественной организации.

Вскоре Евгению Березину пришло письмо от пенсионного фонда ПФО. В нем говорилось, что "председатели и члены общественных организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, являются неработающими гражданами. Пенсия им выплачивается с учетом индексации".

"Так я снова стал неработающим пенсионером. Справедливость восторжествовала. Я отправил эту бумагу своим коллегам в Дзержинск и Саров. Благодаря ей они тут же добились возврата статуса неработающих пенсионеров. Огромное спасибо Олегу Вениаминовичу, без преувеличения, от лица всех ветеранских организаций Нижегородской области. Решился не только мой вопрос, но и их тоже. Сейчас я принимаю от них звонки с благодарностями. А ведь все мы уже были готовы оставить эту работу. Не думаю, что на наше место нашлись бы желающие работать себе в минус", - выразил благодарность председатель городского совета ветеранов.

На прошлой неделе Евгений Березин получил полную компенсацию от ПФР за недополученные за 9 месяцев денежные средства от неиндексированной пенсии.

Подобная ситуация сложилась и в других регионах страны. Решение этой проблемы дошло до уровня министерства труда и социальной защиты РФ.

В настоящее время председатели некоммерческих общественных организаций, безвозмездно выполняющие общественную работу, как и прежде, сохраняют за собой право на индексацию пенсии.