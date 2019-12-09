Переподготовка на олигофренопедагогику: что это такое и где пройти курсы

При рождении ребенка или во время его вынашивания у некоторых молодых мам есть риски родить нездорового ребенка. Самые распространенные патологии – заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения интеллекта. Как раз заболеваниями, связанными с нарушениями интеллекта, занимается олигофренопедагогика. На представленном сайте можно пройти переподготовку на Олигофренопедагогика.

Особенности направления

Олигофренопедагогика – это разновидность педагогических наук, которая нацелена на работу с детьми с нарушением интеллекта. Основная задача науки: разработать теоретические и практические основы, а также создать план по воспитанию детей и подростков с умственной отсталостью.

Специалисты, работающие в этой сфере, исследуют теории и практики обучения, воспитания, развития и адаптации в социуме ребенка с отклонениями в интеллекте.

Олигофренопедагогику можно рассматривать как разновидность коррекционного образования. Именно по этой причине, она состоит из трех основных факторов:

Воспитание характера.

Обучения базовым знаниям.

Формирование личности на основе коррекции и лечении имеющихся психических отклонений.

Повышения квалификации олигофренопедагогик

Чтобы работать в этом направлении, человек должен пройти соответствующие курсы. «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» предлагает пройти обучение в дистанционном режиме. Такой формат позволяет изучать необходимую информацию в любое удобное время, не выходя из дома.

Чтобы оформить заявку на обучение, нужно заполнить следующие данные:

ФИО.

Действующий электронный адрес.

Мобильный телефон.

Уровень образования (школьное, среднее и высшее законченное).

Город.

Направление переподготовки (в этом случае олигофренопедагогика).

Дата обучения.

Дополнительная информация.

Кроме того, чтобы получить скидку на обучение, можно ввести промокод. После заполнения всех данных, с пользователем свяжется специалист и обговорит все основные моменты.

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