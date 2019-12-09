Где купить автомобиль в Воронеже

Новые и подержанные автомобили предлагает официальный дилер Автомир Воронеж. В воронежском центре компании можно приобрести новые легковые машины модельного ряда Hyundai, Volkswagen, Skoda, а также авто Chevrolet NIVA. Предложений подержанных автомобилей намного больше.

Легковые машины Hyundai, Volkswagen, Skoda зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они востребованы во многих странах мира. Компания предлагает модели авто этих марок, которые адаптированы к условиям эксплуатации в Российской Федерации. В ее центре можно приобрести любую модель – Hyundai Solaris, Volkswagen Amarok, Skoda Rapid и многие другие. Автомобили Нива являются популярными у российских потребителей уже долгие годы. Их также можно приобрести в центре компании.

Подержанные легковые авто представлены намного шире. Это машины разных марок – ИЖ, Mazda, Lifan, Toyota, ZAZ и пр. Цены на них выгодные, многие автомобили можно приобрести за невысокую стоимость.

Компания предлагает услуги частным лицам и корпоративным клиентам. Она предоставляет на автомобили гарантийные обязательства. При необходимости можно воспользоваться услугами тест-драйва, опробовать машину при езде.

Преимущества

Продажа автомобилей на условиях официального дилера.

Программы лояльности, скидки.

Автомобили модельных рядов Hyundai, Volkswagen, Skoda всегда в наличии.

Специальные и лимитированные версии авто.

Возможность выбора комплектации.

Льготные кредиты, рассрочка платежа.

Широкие возможности для персонализации автомобиля.

Высокий уровень сервисного обслуживания.

Компания также предлагает услугу покупки новых автомобилей в обмен на старые по программе Trade-in. Сервисные услуги включают слесарный и кузовной ремонт, персонализацию, ТО и диагностику неисправностей.

Компания также занимается продажей и поставками оригинальных запчастей для многих марок автомобилей. Она обладает для этого обширными складскими площадками. По Москве крупнооптовые партии деталей доставляются бесплатно. По Российской Федерации запчасти доставляются посредством транспортных компаний.

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