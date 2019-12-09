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Происшествия

Молодые люди под видом распространителей продукции воровали деньги у нижегородских пенсионеров

13 декабря 2019 15:25  [49] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодые люди под видом распространителей продукции воровали деньги у пенсионеров из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура Советского района.

В прокуратуре пояснили, что сейчас в Советском районе задержаны 20-летний жителя Татарстана и 19-летняя жительница Башкортостан.

Их задержали после заявления пожилой нижегородки, которая рассказала, как к ней в квартиру пришли указанные молодые люди под видом распространителей продукции. Пока молодой человек отвлекал пенсионерку, девушка прошла внутрь квартиры, отыскала деньги и ценное имущество, которое похитила.

Ущерб заявительницы оценен в 14 тысяч рублей. Подозреваемых в этом преступлении сейчас заключили под стражу.

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