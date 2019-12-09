Разновидности этикеток и их применение

Для того чтобы продукция лучше запоминалась людям и быстрее узнавалась на прилавках, многие компании используют специальные этикетки. Такой элемент клеят непосредственно на само изделие. Заказать такие наклейки и другую печать можно на сайте: https://www.etiketki24.ru/pechat-etiketok.
Особенности производства стикеров
Стикер – это специальная бумажная этикетка, имеющая с одной стороны клеящее покрытие. В начале своей истории использовалась для контроля различной продукции.
Если говорить о разновидностях данного изделия, то выделяют четыре основных вида:
Особенности компании
Etiketki 24 – это компания, занимающаяся изготовлением этикеток различной сложности и формы. Готовые изделия иногда могут увеличить количество продаж и выделить изготовителя среди других.
Для того, чтобы начать сотрудничество, пользователь должен оформить заказ. Для этого можно позвонить по указанному номеру телефона или написать на почту.
Чтобы правильно рассчитать стоимость заказа, менеджеру нужно подробно рассказать следующие характеристики этикетки:
Наличие готового макета значительно облегчит процесс создание этикетки.
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