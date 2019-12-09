Разновидности этикеток и их применение

Для того чтобы продукция лучше запоминалась людям и быстрее узнавалась на прилавках, многие компании используют специальные этикетки. Такой элемент клеят непосредственно на само изделие. Заказать такие наклейки и другую печать можно на сайте: https://www.etiketki24.ru/pechat-etiketok.

Особенности производства стикеров

Стикер – это специальная бумажная этикетка, имеющая с одной стороны клеящее покрытие. В начале своей истории использовалась для контроля различной продукции.

Если говорить о разновидностях данного изделия, то выделяют четыре основных вида:

Датированные. Эти стикеры представляют собой небольшие полоски или квадраты, где указывают дату изготовления того или иного товара. На этой бумаге обычно есть: дата выпуска, номер серии и др. информация. Довольно часто используется в заведениях общественного питания, где нужно пронумеровать все заготовки.

Гарантийные. Используются для контроля несанкционированного вскрытия. Зачастую присутствуют на различной технике или дорогом алкоголе.

Инвентарные. Необходимы для учета товаров на складе. Обычно на них нанесен номер или штрих-код. Такой стикер эффективен при складировании, так как позволяет сортировать товары по номеру.

Идентификационные. Выпускают с номерной персонализацией, считывание которой позволяет получить информацию в электронном виде.

Особенности компании

Etiketki 24 – это компания, занимающаяся изготовлением этикеток различной сложности и формы. Готовые изделия иногда могут увеличить количество продаж и выделить изготовителя среди других.

Для того, чтобы начать сотрудничество, пользователь должен оформить заказ. Для этого можно позвонить по указанному номеру телефона или написать на почту.

Чтобы правильно рассчитать стоимость заказа, менеджеру нужно подробно рассказать следующие характеристики этикетки:

Размеры изделия. Цветовая гамма. Какой материал должен быть для печати. Условия хранения товара, куда будет клеиться этикетка. Количество штук в заказе. Дополнительные эффекты.

Наличие готового макета значительно облегчит процесс создание этикетки.

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